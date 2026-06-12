藍白聯手強勢通關 緩刑易服勞動可參選

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新竹市長高虹安。(高虹安臉書)

立法院今(12)日憑藉藍白政黨人數優勢，表決通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，規定未來受緩刑宣告或得易服社會勞動之自由刑者，仍可登記參選。此舉遭綠營強烈痛批，直指該修正條款是為因誣告案遭判刑的新竹市長高虹安量身打造，形同「因人修法」的犯罪解套條款。





本案源於高虹安二審被判刑6月但可易服社會勞動，民眾黨隨即提案放寬參選資格。今日院會中，藍白黨團共同提出修正動議，雖遭民進黨團強烈反對，仍依人數優勢表決通過。綠委李柏毅砲轟，這是本屆第二次粗暴修改選罷法，質疑藍白陣營「因人設事」，嚴重破壞排黑條款的民主法治精神。

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立法院長韓國瑜則表示，本案朝野協商逾一個月仍無共識，故依法由院會定期處理。值得注意的是，雖然放寬條款引發高度爭議，但朝野對於打擊詐騙仍具共識，最終一致通過增訂條文，規定凡觸犯《詐欺犯罪危害防制條例》經有罪判決確定者，未來將終身不得登記為候選人。