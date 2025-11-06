藍白聯手強推反年改 律師怒嗆「這樣合理嗎」：退休人士領得比上班族多

立法院司法法制委員會5日排審國民黨立委提出的多項公教退休年金停砍法案，擔任主席的藍委翁曉玲不只限制民進黨立委發言時間，甚至還稱充分討論是過去的「惡習」。資料照，陳祖傑攝



國民黨、民眾黨近日聯手推動多項公教退休年金停砍法案，引起外界質疑，律師林智群發文質疑，相關事項早在2018年的年金改革會議就已通盤檢討過，當時認為軍公教年改勢在必行才開始行動，一旦改回去，國庫每年要多花300億元，並批評年改沒過之前，有超過9成退休人士週休7日、月領5萬以上，「退休人士領得比上班族還多，這樣合理嗎？」

林智群昨日（11/5）在臉書發文指出，針對有網友聲稱「年改就是製造對立」，他認為「反年改才是製造對立吧」，並表示早於2018年年金改革會議就已通盤檢討過，認為軍公教年改勢在必行，因此才開始推動年金改革，甚至為了避免衝擊過大，還分成10年慢慢調整。「現在才改一半，藍白就想翻桌？」

林智群指出，若現在改回來，國庫每年要多花300億元、10年就是3千億元，「這些錢拿去造潛艦不好嗎？拿去填補健保不好嗎？」林智群接著表示，年金改革前有超過9成退休人士週休7日，卻月領超過5萬元（最多的是7至8萬元）；就算是改到現在，2025年9月公務員每月退休金平均仍有5萬395元、教育人員平均為5萬7,973元，「退休人士領得比上班族還多，這樣合理嗎？」

林智群質疑，這些退休人士週休7日，然後一個月拿5至8萬元，每天爬山、出國玩、看第三間房子，然後叫大家不要計較，不然就是挑撥族群，「這不是拿了便宜又賣乖嗎？」

林智群表示，有些人可能會說他們每個月提撥5千至8千元，「提撥5000-8000元，退休後可以領5-8萬元，這麼補，你怎麼不說？而且之前退休的軍公教，通常比勞工65歲還早退休，可以早領好幾年，這些他們就不講了」。

