藍白聯手彈劾總統審查會明登場 賴清德確定不出席

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統府今(1/20)表示，依照憲法法庭判決意旨，立法院無權直接問責總統，因此明日立院全院審查藍白提案彈劾總統一事，不予列席。預計明日審查會在提案人說明完後，由11位立委發言後結束。

總統賴清德，資料照

立法院將於明、後兩日召開全院委員會，提案領銜人藍白黨鞭傅崐萁、黃國昌將代表說明彈劾意旨，被彈劾人總統賴清德說明15分鐘後，由立委進行詢問，但賴總統確定不出席，僅由立委進行發言。

總統府發布函文回應立法院，內文如下：

「貴院115年1月16日咨請本人列席同年月21日及22日全院委員會說明一案，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務，為符憲政體制，爰不予列席，特此函達。」

