藍白聯手彈劾總統、閣揆 侯友宜：行政和立法要好好溝通

針對藍白立委聯手彈劾賴清德總統和行政院長卓榮泰，新北市長侯友宜表示，立法和行政部門要好好溝通，盡快解決問題。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕賴政府因為不副署、不執行立法院三讀通過的修正版財政收支劃分法，藍白立委聯手提案彈劾賴清德總統，昨天再提出行政院長卓榮泰彈劾案，朝野對立升溫。對此，新北市長侯友宜表示，行政和立法應該好好溝通，盡快解決問題。

侯友宜今天在市政會議後，媒體關切藍白立委提出總統和閣揆彈劾案的看法。

侯友宜說，立法院有其職責，不管是在審查預算或是在立法的過程當中，行政院基本上也要多跟立法院一起來溝通，人民所希望的是國政推動順利，也能夠感受每個人民對民生議題的期待，所以行政跟立法大家好好的面對面溝通，解決這個問題。

