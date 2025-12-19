藍白聯手彈劾賴清德 總統府尊重制衡手段：恰好證明沒有所謂行政濫權

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對行政院不副署《財劃法》，藍白主張要彈劾總統賴清德、行政院長卓榮泰。對此，總統府發言人郭雅慧今（19）日回應，只要合乎憲政體制，總統府都尊重，也證明沒有所謂行政濫權這件事。

郭雅慧呼籲藍白，今天已經19號，希望能在年底31號前，依憲政程序完成總預算案審查。（資料照）

藍白18日在立法院司委會提案彈劾卓榮泰通過，移請監察院處理，而全體國民黨立委與民眾黨立委今早也在立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，控訴賴清德完全違背總統應是全民的最大公僕，更帶頭違法指揮行政體系、帶頭毀憲亂政，將正式提案彈劾賴清德。

廣告 廣告

賴清德今早赴AI新十大建設座談會，郭雅慧陪同出席。她會前受訪表示，在野黨採取這兩項大動作，恰好足以證明，立法院在憲法上有手段能制衡行政院長和總統，所以沒有所謂行政濫權這件事，任何合乎憲政體制，總統府都給予尊重。

郭雅慧說，更何況卓院長不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，他是依照憲法37條賦予的權力不進行副署，因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，他是基於希望能保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。

郭雅慧呼籲，請在野黨注意，依照憲法明文規定，總預算必須在12月31號前完成審查，今天已經19號，請在野黨立委注意，總預算至今已躺在立法院4個多月，希望能在年底31號前，依憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

更多FTNN新聞網報導

不副署遭藍白嗆彈劾 卓榮泰稱「證明兩件事」：國家該走正常路

黃國昌臨提通過請監院彈劾卓榮泰 明日立院提案彈劾總統賴清德

政治讀新術／他揭藍白力保卓榮泰有「無敵星星」 喊話執政黨現在開始硬碰硬！

