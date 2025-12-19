藍白聯手彈劾賴清德 總統府尊重：憲政體制展現

藍白揚言將分別對賴清德和卓榮泰提起彈劾。（總統府提供）

行政院長卓榮泰日前以「不副署」方式緩置《財劃法》修正案，引發藍白陣營強烈不滿，揚言提案彈劾總統賴清德。對此，賴清德總統今（19日）出席科技座談會時並未受訪，由總統府發言人郭雅慧統一回應，郭雅慧指出，在野黨醞釀彈劾與制衡行政院長的動作，恰恰證明了立法院在憲法下具有制衡權力，並無所謂的「行政濫權」。府方強調，只要合乎憲政體制都會給予尊重，但也反指在野黨拋出過多濫權法案，院長是基於財政穩定才依法不予副署。

針對在野黨質疑行政院不副署《財劃法》是「專制、獨裁」，總統府發言人郭雅慧表示，在野黨目前的各項反制動作，正好說明了台灣憲政體制的運作正常。她指出，立法院擁有憲法賦予的手段能對行政院長和總統進行制衡，這正足以證明「行政濫權」的說法並不成立，郭雅慧強調，府方尊重任何合乎憲政程序的行動，這也是民主政治中權力制衡的具體展現。

郭雅慧進一步解釋，行政院長卓榮泰決定不予副署，是依照《憲法》第37條賦予的權力行使，並已向國人清楚說明其核心立場。府方認為，在野黨提出的法案中存在諸多濫權及違法疑慮，卓院長是基於「保護國家安全」及「維護財政穩定」等原則，在法律賦予的職權範圍內做出不副署的決定，此舉是為了防範國家財政結構因不當修法而陷入危機，並非無視民意或違憲。

最後，總統府也向立法院發出公開呼籲，希望在野黨回歸民生政務。郭雅慧提醒，依照憲法明文規定，國家總預算必須在12月31日之前完成審查，然而今日已是19日，總預算卻仍躺在立法院長達四個多月未通過，呼籲在野黨立委應注意時效，在年底期限前依照憲政程序完成審查，確保明年國家各項公共服務與建設能正常運作，莫因政治攻防而影響民生福祉。





