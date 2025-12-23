藍白聯手彈劾賴清德！超10萬人表態最終結果出爐

行政院長卓榮泰「不副署」財劃法修正案，引發在野立委不滿，除移請監察院進行彈劾外，同時也表態提出對總統賴清德彈劾案，對此根據一份超過10萬人參與的網路投票結果顯示，有61.1%的民眾表態支持，僅21.7%的民眾不贊成。

超過10萬人參與網路投票，61.1%的民眾贊成藍白立委提案彈劾賴清德總統（攝自中天新聞）

根據《Yahoo民調》從12月19日到23日所進行針對「藍白立委提案彈劾總統，你的看法是？」所進行的網路投票，活動已經結束，共有超過10萬人參與投票，結果有61.1%的民眾表態支持（非常贊成53.2%，還算贊成7.9%），至於反對的民眾則僅占21.7%（完全不贊成15.6%、不太贊成6.1%），另外有17.2%的民眾表示不知道或沒意見。

對於這樣的結果，民眾在底下留言表示，「自以為是精英政治，其實是獨裁心態」、「可憐癩皮，2026絕對死得很難看」。

對於藍白聯手推動彈劾總統賴清德，府方發言人郭雅慧回應，這恰恰足以證明在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權，只要合乎憲政體制，都會給予尊重。

