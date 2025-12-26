藍白聯手彈劾賴清德！黃國昌公布完整時程：1月啟動、5月19日投票

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨與國民黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案。民眾黨立院黨團今（26）日舉行記者會，會中黨團總召黃國昌也說明，藍白將共同提出時程表，自明年1月14日進行第一場公聽會開始，到5月19日院會舉行彈劾投票。

黃國昌。（圖／民眾之聲）

黃國昌說，會在1月14日會進行第一場公聽會，1月15號進行第二場公聽會，將邀請社會公正人士學者專家到立法院，來公聽會表達看法，來表達來說明總統有沒有拒絕公佈法律的權利，因為沒有一個條文給總統拒絕公佈的權利，現在這位超越憲法的男人自己決定自己不公佈，這不是違憲，什麼是違憲？這不是毀憲亂政，什麼是毀憲亂政？1月14、15日兩場公聽會，將聆聽社會各界的高見。

廣告 廣告

黃國昌說，接下來在1月21日以及22日，全院委員會召開審查會，由提出彈劾的領銜代表兩個人說明彈劾的意旨，也邀請被彈劾的賴清德來進行說明。而邀請被彈劾的賴清德進行說明，這個立法院職權行使法的規定，是賴清德自己在當立法委員的時候所修正通過的條文，請賴清德要遵守自己當立法委員的時候所修正通過的立法院職權行使法，好好的到立法院來進行說明，不要自己修的法自己都不遵守。

黃國昌稱，接下來的時間，院會也會授權各個黨團在全國各個縣市來舉辦說明會以及座談會，廣聽社會各界廣聽各縣市的基層民眾，對於彈劾總統的意見。而在立法院4月27日會進行聽證會，邀請政府人員及社會上有關心的人員出席表達意見，並且為證言，由委員進行詢答。

黃國昌說，舉辦完了聽證程序跟全國各地的說明會、座談會以後，在5月13日、14日會進行第二次的審查會，一樣由領銜提案的代表說明，在這段時間當中，不管是藉由聽證會，還是到全國各個地方聆聽人民的意見，再向全院委員會的審查會進行報告，報告完了以後，再請被彈劾的賴清德到院來說明，說明完了以後，在5月19日院會的時候，來進行彈劾的投票。



更多FTNN新聞網報導

為何空射雄三「不可替代」？雄三前總工程師曝關鍵差異：美國也給不了的不對稱戰力

憲法規定預算一定要31日前審完？黃國昌翻民進黨舊帳打臉要賴清德說清楚

公聽會從立法院到全台縣市說明 黃國昌曝：5月20日左右投票

