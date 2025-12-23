藍白聯手挾人數優勢 第4度封殺1.25兆國防特別條例
（中央社記者王揚宇台北23日電）立法院程序委員會今天開會，朝野激烈口角，在藍白立委聯手下，再度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入26日立法院會的報告事項議程，無法交付相關委員會審查。
行政院會在11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，送立法院審議，但從12月2日起，在立法院程序委員會中遭封殺，無法付委審查，加上今天，本案是第4度遭封殺。
立法院程序委員會今天開會，排定26日至30日的院會議程。
報告事項部分，經表決後，藍白分別提出的彈劾總統案，改列為議程報告事項第2案、第3案；另有關議程草案增列第58案至第76案，即民進黨立委所提立委赴中需納管的兩岸人民關係條例、港澳關係條例，與行政院所提財劃法部分條文修正草案、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，暫緩列案，其餘均照議程草案及增列報告事項通過。
民進黨立委王義川表示，國民黨一方面說要加強中華民國國防，實際上卻不敢排案，根本笑死人，相信國民黨會一直擋下去，這會讓人民越來越憤怒，各界也會看清楚，國民黨如何擋下這些與國家安全相關的法案。
國民黨立委羅智強反駁，真正卡案的是總統賴清德，因為賴總統提出此特別條例，卻不敢到立法院報告並接受質詢，是賴總統自己在卡軍購。
此外，國民黨立法院黨團提出公民投票法第2條及第30條條文修正草案。提案案由指出，鑑於憲法法庭做出實質廢死判決，加上114年憲判字第1號判決，違法行使憲法審查權，破壞憲法法庭裁判制度，踐踏國民主權原則及權力分立原則，因此修法，由人民依法發動公投複決，以檢驗憲法裁判是否符合民主原則及國民主權原則。此案也排入26日院會的報告事項議程。
民進黨立委沈伯洋會後受訪表示，這根本在破壞司法獨立，更是通往反民主的重要象徵，民進黨團絕對反對到底。
國民黨立委羅智強則說，大法官所做憲法判決，攸關國家重大國政，一旦發生爭議情況，是否交給人民做共同決定，因此這次修公投法，將相關規定明文化。
現行公民投票法第2條規定，全國性公民投票，依憲法規定外，其他適用事項有法律的複決、立法原則的創制、重大政策的創制或複決。國民黨團修法版本則是增加一款，即憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部的複決。（編輯：林興盟）1141223
