藍白聯手推出「台灣未來帳戶」構想！黃國昌曝效法川普帳戶 衛福部不看好：沒有差異化設計

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（25）日同台召開記者會，宣布推出「台灣未來帳戶」政策，擬由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金投資台股大盤；試算下來，孩子在18歲成年時可領回33.9萬元。黃國昌也透露，此構想源自於「川普帳戶」，投資下一代、能幫助每個孩童成年後都能站在基本起跑點。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（25）日同台召開記者會，宣布推出「台灣未來帳戶」政策，擬由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金投資台股大盤。（圖／台灣民眾黨提供）

衛福部強調，2017年起就有類似方案協助低收入孩童；更直指，在野黨這項方案，沒有針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應該優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。

衛福部直言，國民黨和民眾黨提出，政府一次性提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，需要更全面審慎評估。以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童來算，初期經費就超過1,185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2844億，合計經費約需4030億元。

衛福部坦言，由於財劃法修法，中央政府明年總預算就需要舉債近3,000億元，相關的財源安排和後續的財政影響，都不能不謹慎衡酌。

針對現行推動的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，衛福部解釋，主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。由政府跟家長「1:1提撥」，幫孩子一起存，在18歲時可以有第一桶金，搭配教育部在國教與高教系統在學費上的各項政策，期能反轉弱勢家庭的結構困境，讓年輕世代的每一位未來國家的主人翁，在升學、就業或準備獨立生活時，有一個起點及競爭力。

衛福部也說，這項政策已經執行8年多，到今年11月為止，已經有3萬8892名孩子開戶，開戶率大約66%，累計存款超過32億元，實際幫助了許多經濟較為弱勢的家庭，也鼓勵家長一起為孩子的長期發展做準備。

衛福部重申，對於朝野各界提出的兒少帳戶建議，樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力，但更期盼能夠加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭，以確保政策實質效益。

