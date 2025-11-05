藍白聯手推「停砍公教年金」最快這時三讀 羅智強：年改對公教士氣造成影響

立法院今（5）日審查公教年金停砍法案，藍白兩黨聯手喊修法，主張恢復年金並停止繼續調降，國民黨一次提出26個修法版本，要求自去年起回溯停砍，民眾黨則主張自今年起停砍，並要求政府撥補基金，兩黨都希望法案能在12月完成三讀。不過，民進黨團則強烈反對，認為年改不應該走回頭路，雙方在會議上爆發激烈攻防。

民進黨立委吳思瑤指出，公教人員月退俸5萬4至5萬7元仍可能不足以支付基本生活，但若因此全面推翻年金改革，恐造成「重退休、輕現職」的狀況，甚至引發年金基金破產，最終將由全民買單。她強調，精算報告顯示年改已有初步成效，不應功虧一簣。

國民黨立委羅智強則反批，民進黨對年金態度前後不一，「遇到教職人員就說米蟲、不值得撥補，國家會破產」，是典型雙重標準。他表示，年金改革後公務員報考率明顯下降，顯示制度對公教士氣與尊嚴造成長期影響。

民眾黨立委張啓楷也指出，年改前取得教師證者有7成進入校園任教，如今比例降至5成5，顯示師資持續流失，年金改革的衝擊不僅影響退休公教，也波及教育品質、長照資源等社會層面，「最後受傷的是整體下一代。」

民眾黨立委張啓楷指出，年金改革的衝擊不僅影響退休公教，也波及教育品質、長照資源等社會層面。（資料照，陳品佑攝）

張啓楷呼籲政府正視改革後的副作用，除立即停止年金調降外，也應撥補公教年金，以穩定制度並修復社會信任。他表示，藍白陣營在此議題上已取得共識，將全力推動法案，目標是在12月完成三讀通過。

銓敘部長施能傑提醒，年金基金是專屬的水庫，當初就是因為不足額提撥，恐導致水庫破產，才會推動年改。年改的意思是，政府持續撥補，而已經退休的人、未來退休的人所得減少一點，分攤不足額提撥的金額，如果現在停止調降，水庫恐怕會更早沒了，後面那筆幾十年的錢，是很可怕的數字。

