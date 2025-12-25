藍白聯手推「台灣未來帳戶」 以長期投資因應少子化危機

國民黨與民眾黨今日(25日)共同舉辦記者會，宣布將推出「台灣未來帳戶」特別條例。民眾黨主席黃國昌表示，初期規劃由政府為0至12歲孩童設立帳戶，出生即投入新台幣5萬元，往後每年投入1萬元直至12歲，待18歲成年便可提用。國民黨主席鄭麗文表示，該制度考量基金管理費率上限，避免資源遭不當圖利，確保能長期穩定運作。

美國總統川普(Donald Trump)推出兒童儲蓄計畫「川普帳戶(Trump Accounts)」，為2025年至2028年間出生且符合資格的兒童挹注1,000美元的「迎嬰禮金」，待兒童年滿18歲時即可提領使用，台灣朝野也競相提出類似政策。

國民黨與民眾黨25日共同舉辦記者會，宣布近日將推出「台灣未來帳戶(TFA)」特別條例。民眾黨主席黃國昌指出，過去9年台灣新生兒人數從18萬一路下滑，預估今年恐怕不足11萬，總生育率更跌至0.89人，成為台灣最嚴重的國安危機。

黃國昌表示，為因應少子女化，在野黨智庫共同提出「台灣未來帳戶」制度設計，由政府透過特別條例設立專戶，對象是全體0至12歲兒童，在其出生時即投入新台幣5萬元，之後每年再存入1萬元直至12歲，待兒童年滿18歲後便可取用；家長可依自身條件選擇是否加碼對存，且鼓勵企業共同參與。他說：『(原音)我們在第一個階段設定為13年，0到12歲過了，等到施行期間將屆滿的時候，誠實的評估檢討實際上運作的成效，再進一步決定是不是調整內容或再延長。他的重點是我們面對少子女化，國家級投資未來的世代工程。這個國家級投資未來的世代工程不是一次性的補貼，它是長期性的投資。』

國民黨主席鄭麗文表示，該制度是參考美國「川普帳戶」、英國、新加坡及以色列等國投資未來世代的經驗，主張政府應將資源實質投資在孩子身上。她指出，在政策設計上，該帳戶將以追蹤台灣股市大盤指數型基金為主要投資標的，並設定基金年度管理費率上限不得超過0.1%。她強調，由於此帳戶基金規模龐大、操作方式單純，因此將壓低管理成本，以避免國家級基金成為特定金融機構不當圖利、獲取暴利的工具。

黃國昌也補充說明，未來在法案中將搭配稅制設計，鼓勵家長對帳戶進行對存，相關投入金額可納入稅制扣除額範圍，藉此降低家庭的負擔。

他並指出，若以年均報酬率6%試算，若家長完全未相對提撥，子女至18歲時，帳戶內累積資產約為34萬元；若家長每年投入5,000元，至18歲時，累積資產約為45.7萬元；若家長每年投入達制度所允許的上限1萬元，至18歲時，帳戶累積資產可達約56.1萬元。