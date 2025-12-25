藍白聯手推「台灣未來帳戶」 衛福部：財務負擔大、需審慎評估

在野黨今（25日）聯推「台灣未來帳戶」，衛福部籲應落實優先照顧弱勢。（資料畫面）

國民黨與民眾黨今（25日）共同宣布推出「台灣未來帳戶」（Taiwan Future Account），由政府在12歲以下兒童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元至孩童滿12歲。對此，衛福部直言，該方案並未針對不同家庭經濟狀況做出差異化設計，強調政府資源應優先照顧更需要支持的孩子，方能落實社會優先照顧弱勢的精神。

國民黨和民眾黨今（25日）連袂召開記者會，宣布推動台灣未來帳戶法案，根據藍白所提特別條例，凡設籍台灣之0至12歲兒童，政府將為每人先存入5萬元，並逐年提撥1萬元直至12歲止。該計畫第一階段試辦13年，家長也可相對提撥，帳戶所有權人為孩童本人，帳戶資金則限定於成年後方可領回使用。

然而，面對該項提案，衛福部則持保留態度。衛福部表示，國民黨和民眾黨提出，政府一次性提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，「需要更全面審慎評估」。

衛福部指出，以2024年底、全國約237萬名12歲以下兒童計算，初期經費就超過1,185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2,844億，合計經費約需4,030億元。加上《財劃法》修法後，中央政府明年總預算就需要舉債近3,000億元，「相關的財源安排和後續的財政影響，都不能不謹慎衡酌」。

衛福部續指，藍白所提方案並未針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應該優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。

衛福部表示，面對少子女化所帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」。衛福部補充，未來將持續以「全生命歷程」與「社會投資」視角，從托育、居住、教育及職場支持等多面向，打造更友善的成家與育兒環境。

最後，衛福部強調，對於朝野各界提出的兒少帳戶建議，樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力，但更期盼能夠加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭，以確保政策實質效益。

根據了解，衛福部自2017年起已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要對象為低收、中低收入及長期安置兒少。該政策採政府與家長「1:1相對提撥」，旨在協助弱勢家庭累積教育及發展資金。執行至今，已有近3.9萬名孩子開戶，開戶率達66%，累計存款逾32億元，該政策在分擔弱勢家庭經濟壓力的同時，也引導家長共同為孩子的長期發展奠定基礎。





