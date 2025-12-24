藍白聯手推「國民帳戶」？黃國昌證實：明早與鄭麗文正式對全國說明

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌明（25）日將一同舉行記者會，共同宣布推動「國民帳戶」，由政府為每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長亦可相對提撥，作基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。對此，黃國昌今天受訪時回應，具體內容還滿複雜的，沒辦法在今天記者會跟大家說明，具體內容，明早10點他將與鄭麗文在張榮發基金會正式舉辦記者會，跟所有全體國人做詳細報告。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌說，今天看到這個新聞，老實說他有點驚訝，因為這是明天記者會，會正式跟全國國人報告。黃國昌說，對於在野黨來說，當我們執政者不斷在撕裂這個社會，在野黨要負責撐起整個國家。

黃國昌表示，他第一次跟鄭麗文正式面對全國人民時說，兩邊智庫會對接，雙方會共推福國利民法案，「我們說到做到」，但具體內容還滿複雜的，「我沒辦法在今天記者會跟大家作說明」，具體內容，明早10點他會跟鄭麗文在張榮發基金會，正式舉辦記者會，跟所有全體國人做詳細報告。



