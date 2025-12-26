藍白聯手推「青年基本法」過關 立院罕見全數贊成、計票板一片綠

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院今（26）日三讀通過《青年基本法》，明定青年年齡為18歲以上、35歲以下國民，並正式將18歲公民權入法。同時通過藍白黨團提案，規定中央政府設置新台幣100億元的「青年發展基金」，於本法施行後5年內分年編列預算。院會表決時罕見出現朝野一致投下贊成票，計票板一片綠燈，展現高度共識。

立法院院長韓國瑜落槌宣布三讀通過《青年基本法》。(圖／國會頻道)

國民黨平地原住民立法委員黃仁開心指出，本次由國民黨與民眾黨共同提出的《青年基本法》草案全文共30條，完整建構我國青年政策的基本原則與制度架構，明確定義青年年齡範圍，並從教育、就業、居住、身心健康及公共參與等多元面向，全面保障青年權益。

黃仁開心指出，立法院三讀通過的《青年基本法》版本，關鍵修正案是由國民黨與民眾黨聯手提出並通過。(記者 包克明翻攝)

本法亦明定中央政府應設置青年發展基金，基金來源包括中央政府預算撥款、基金孳息及民間捐助等，並成立青年發展基金管理會，委員人數為13至15人，其中學者專家與青年代表合計須占二分之一以上，任期2年，得續聘。管理會成員由行政院提名，經立法院推舉之審查委員會同意後，由行政院長聘任。

立院朝野出席立委們一致投票贊成通過《青年基本法》，表決紀錄表罕見一片「綠油油」。(圖／國會頻道)

關於18歲公民權，三讀條文明確要求政府保障18歲青年依法行使選舉、罷免、創制與複決權，並於本法施行日起2年內完成相關法制配套。

立法院三讀通過《青年基本法》，民進黨立委也在現場宣示支持立場。(圖／國會頻道)

此外，法條也規定行政院應設置青年事務發展會報，每半年至少召開一次，青年代表比例不得低於二分之一，任一性別比例不得少於三分之一，並以涵蓋不同族群與背景為原則。

主管機關部分，中央為教育部，地方由各直轄市及縣市政府負責；中央主管機關每4年須提出青年政策白皮書，行政院亦須每4年召開全國青年會議，並定期公布青年現況統計資料。

至於立委提案訂定「青年日」，經朝野協商未訂定具體日期，三讀條文改為規定政府應訂定全國青年日，以實質行動支持青年發展，並提升社會對青年議題的重視。

