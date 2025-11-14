藍白聯手提延會至1/31！昌傅皆身陷官司 苗博雅批：為了保護傘

記者王一德、陳志峰、SNG／台北報導

藍白主張延長會期到明年的1月31日、被議員苗博雅批評，只為求司法保護傘，而其實上個會期藍白也聯手兩度延會，當時不少藍委都忙著反罷免，立院委員會時常都是考察行程，如今藍白再提延會，也讓民進黨立委陳培瑜酸，難道又要一直考察。

距離12月底立法院會期結束，還有一段時間，但民眾黨團總召黃國昌搶先出招，將提案延長會期到明年1月31日。

民眾黨立院黨團總召黃國昌：「我們現在中選會有6個委員缺額，沒有正副主委，按照應該要有的審查時程跟密度，恐怕在12月底以前，也沒有辦法完成。」

國民黨立院黨團總召傅崐萁：「到底要開會開到什麼時間，我想最重要的是，要看賴清德總統，什麼時候把立法院三讀過後的法律，依法來執行。」

藍白口徑一致，延會目的是為了預算審查及中選會人事案，但也立刻引來質疑，司法保護傘恐怕才是真正關鍵。

社民黨台北市議員苗博雅：「項莊舞劍意在沛公，真正的目標是，要繼續的延長憲法所保障的，在會期間立法委員，就算涉及司法案件，也不能夠被逮捕。」

因為不只黃國昌被控，疑似收港資養狗仔，跟監政敵爭議，檢調已介入偵辦，延長會期，至少可讓受制於兩年條款的黃國昌，能做好做滿，到最後一刻，網媒也踢爆，傅崐萁曾私下和藍營金主CK楊，提及自己的競選小物案，可能持續偵辦，加上兩名藍委，也因為死亡連署案遭起訴，立法院保護傘還是要全開。

國民黨立院黨團總召傅崐萁：「國家機器政治司法追殺跟迫害，這已經是成為在野黨的日常，從柯文哲主席一路以降，包括本黨在會期中，還有兩位委員被起訴。」

民進黨立委陳培瑜：「玩弄國家給予他們的權力，難道你們又要一再一再的考察，排不出議案，我想人民看在眼裡，沒有辦法瞧得起，這樣的立法委員。」

回顧上個會期，藍白兩度延會，說是為了審法案，但藍白立委卻幾乎忙著反罷免，立院多次鬧空城，這次藍白再度聯手延會，目的為何？明眼人恐怕都看得清楚。

