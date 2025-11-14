藍白聯手提延會至1/31！昌傅皆身陷官司 苗博雅批：為了保護傘
記者王一德、陳志峰、SNG／台北報導
藍白主張延長會期到明年的1月31日、被議員苗博雅批評，只為求司法保護傘，而其實上個會期藍白也聯手兩度延會，當時不少藍委都忙著反罷免，立院委員會時常都是考察行程，如今藍白再提延會，也讓民進黨立委陳培瑜酸，難道又要一直考察。
距離12月底立法院會期結束，還有一段時間，但民眾黨團總召黃國昌搶先出招，將提案延長會期到明年1月31日。
民眾黨立院黨團總召黃國昌：「我們現在中選會有6個委員缺額，沒有正副主委，按照應該要有的審查時程跟密度，恐怕在12月底以前，也沒有辦法完成。」
國民黨立院黨團總召傅崐萁：「到底要開會開到什麼時間，我想最重要的是，要看賴清德總統，什麼時候把立法院三讀過後的法律，依法來執行。」
藍白口徑一致，延會目的是為了預算審查及中選會人事案，但也立刻引來質疑，司法保護傘恐怕才是真正關鍵。
社民黨台北市議員苗博雅：「項莊舞劍意在沛公，真正的目標是，要繼續的延長憲法所保障的，在會期間立法委員，就算涉及司法案件，也不能夠被逮捕。」
因為不只黃國昌被控，疑似收港資養狗仔，跟監政敵爭議，檢調已介入偵辦，延長會期，至少可讓受制於兩年條款的黃國昌，能做好做滿，到最後一刻，網媒也踢爆，傅崐萁曾私下和藍營金主CK楊，提及自己的競選小物案，可能持續偵辦，加上兩名藍委，也因為死亡連署案遭起訴，立法院保護傘還是要全開。
國民黨立院黨團總召傅崐萁：「國家機器政治司法追殺跟迫害，這已經是成為在野黨的日常，從柯文哲主席一路以降，包括本黨在會期中，還有兩位委員被起訴。」
民進黨立委陳培瑜：「玩弄國家給予他們的權力，難道你們又要一再一再的考察，排不出議案，我想人民看在眼裡，沒有辦法瞧得起，這樣的立法委員。」
回顧上個會期，藍白兩度延會，說是為了審法案，但藍白立委卻幾乎忙著反罷免，立院多次鬧空城，這次藍白再度聯手延會，目的為何？明眼人恐怕都看得清楚。
更多三立新聞網報導
2026新北選戰「最看好誰當選？」最新網路投票結果曝光
民眾黨提延會至「兩年條款最後一天」 卓冠廷酸：黃國昌保護傘開好開滿
兩年條款最後1天！民眾黨提案延會到明年1月底 黃國昌：有跟國民黨溝通
揭新北選戰最大變數！國民黨硬推「他」不妙 命理師警告：做最壞打算
其他人也在看
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 1 天前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今（...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
要高市早苗把話「吞回去」！中國外交部嗆：日本若敢動用武力介入台海、解放軍必將迎頭痛擊！
日本首相高市早苗回應國會有關「台灣有事」（台海發生戰爭），以及北京動用武力入侵的情況，她提到此情形、有可能構成日本安全保障法制當中，讓東京能夠動用集體自衛權的「存亡危機事態」，允許自衛隊介入緊張台海局勢。此話一出，立即讓中國官方跳腳和震怒，外交部甚至要求高市收回發言，並強調如不收回、後續一切代價將由日方自行承擔。引述陸媒報導，中國外交部發言人林劍13日在例行......風傳媒 ・ 1 天前
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
重砲回擊賴總統 韓國瑜：自己生病 讓別人吃藥
民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統前天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜昨重砲回應，賴總統這是「自己生病 讓別人吃藥」，並以「桌子有四隻腳」比喻，維護台灣安全有保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係四隻腳，賴清德除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了，若要幫沈伯洋必須維護好四隻腳，這才是上游源頭的問題。聯合新聞網 ・ 1 天前
史上最長！美政府關門43天終落幕 川普已簽署復工、完全恢復恐仍需數週
美國史上最長的政府關門終於畫下句點！歷時長達43天的停擺在國會兩院相繼通過支出法案後結束。由共和黨主導的眾議院於當地時間12日，以222票對209票通過該方案，幾乎所有共和黨人與少數民主黨人投下贊成票。法案隨後送交白宮，總統川普也已正式簽署，聯邦政府終於可以迎來重新開門。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輝達案涉圖利？王義川改口：蔣萬安是對的
針對輝達進駐北士科一案，台北市議會12日通過與新光人壽的合意解約，然而民進黨立委王義川卻質疑市府是否涉及圖利，對此王義川今（14日）受訪時大改口，表示自己只是針對制度提出提醒，並指台北市政府近幾個月修改了內部相關規定，這個方向都是對的。中天新聞網 ・ 11 小時前
網路號召台中集結組斬殺陳柏源行動處 盧秀燕：暴力絕不寬貸
網路社群「斬殺行動處」日前號召在台中市祥和街集結，組織「斬殺陳柏源行動處」。台中市長盧秀燕今天（14日）表示，在台中鬧事、暴力行為，絕不寬貸；昨天警方已經到天祥街等處會勘，也報請台中地檢署偵辦，相關情形檢警都有掌握。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
美股早盤記憶體熄火！通膨與就業數據空白
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周四（13日）早盤下跌，記憶體類股強勁漲勢稍稍熄火，美國政府歷經長達43天停擺後重新開門，但10月份的就業以及通膨報告可能就此空白。美股四大指數13日早盤，截止至...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
沈伯洋案立院民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓 立院逕付二讀交協商
中國重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視（CCTV）新聞9日發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。民進黨立法院黨團今天（14日）提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，無權對台灣人民實施任何懲戒。立法院會今天開會，朝野將此案逕付二讀，交付黨團協商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
前環保署長林俊義辭世 享壽87歲
作為政黨輪替後首位民進黨籍環保署長，林俊義的從政足跡始於1989年，代表民主進步黨參選立法委員，後於1991年當選國民大會代表。曾參與台中市長選舉兩度，最終未能當選。1993年與林柏榕的市長之戰，也成為他參選公職的最後一役。進入2000年代，林俊義在時任總統陳水扁主政期...CTWANT ・ 15 小時前
不滿高市早苗保台 中國搬出14億人嚴正交涉
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗，近日發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，不只中國駐大阪總領事薛劍公開在社群平台上揚言「斬首」，中國官媒甚至直指高市早苗「搞事」、「腦袋被驢踢了」，中國外...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
沈伯洋事件 綠委指韓國瑜「這舉動」LOW了
【論壇中心／綜合報導】中國揚言全球緝捕民進黨立法璀原沈伯洋，總統賴清德表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，他也非常期待立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，守護台灣人民言論自由，對於賴清德總統的喊話，立法院長韓國瑜表示，賴總統要他聲援沈伯洋議題，這是「自己生病了，卻要讓別人吃藥」，他呼籲解鈴還須繫鈴人，賴總統應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國。民視 ・ 1 天前
官員遭拒訪 徐佳青嗆「列警示國家」 鄭麗文卻獲星國駐台代表邀訪
僑委會委員長徐佳青日前坦承，僑委會官員遭新加坡拒絕參加亞洲台商聯合總會理監事會議。反觀，國民黨主席鄭麗文在昨（13）日與新加坡駐台代表葉偉傑會面時，葉強調，新加坡高度重視與台灣良好互動，並邀請鄭麗文訪問星國。中天新聞網 ・ 7 小時前
美要台至少投資3500億美元？施俊吉：美未承諾協防 政府應拒美需索
台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉昨表示，美未承諾出兵協防，政府應拒絕美國的需索；藍白立委憂心，此舉將提高高科技「產業空洞化」可能性，我國護國神山恐成「半屏山」。聯合新聞網 ・ 15 小時前
裝甲車救災毀2車！ 卓榮泰霸氣：我跟顧立雄1人賠1台
受到鳳凰颱風外圍環流及共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區11日晚間降下超大豪雨，市區多處街道瞬間形成汪洋，造成不少民眾受困。國軍緊急出動AAV7兩棲突擊車救援。但過程中，AAV7不慎將2輛拋錨的休旅車輾成廢鐵。行政院長卓榮泰昨（12日）南下勘災時，鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的2部車子不用擔心，我跟顧部長（國防部長顧立雄）1人賠1台！」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
從沈伯洋到八炯、閩南狼：北京為何對這些台灣人發出「紅色通緝令」？
中國官方近日先後對台灣民進黨籍立委沈伯洋，以及網紅「八炯」與「閩南狼」發布通緝令並懸賞追捕，指他們涉「從事分裂國家活動」。學者分析，北京對台政治人物的制裁行動正逐步升級。BBC NEWS 中文 ・ 5 小時前
宜蘭渡假行館未淹水引關注 建築多項違規縣府已列管排拆
宜蘭冬山鄉一間渡假行館在淹水期間因有圍牆、擋水板沒有淹水，並在網路宣傳，引發外界熱議，但其實這家行館涉及多項違規，建築部分是違章，縣政府已列管排拆。另外這次淹水最慘重的蘇澳鎮，居民目前持續整理家園，鎮公所預計今入夜前能完成所有清運。公視新聞網 ・ 7 小時前
國軍救災輾壞民車 顧立雄：不會讓官兵擔責
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，北部地區因為東北季風產生共伴效應造成連續3天雨勢不斷，尤其宜蘭地區3天累積雨量超過1000毫米，造成羅東、蘇澳淹水災情。蘇澳鎮中原路2輛泡水拋錨車輛疑似遭到陸戰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前