藍白聯手提案彈劾卓榮泰 黃國昌預告將再彈劾賴清德

民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今（18）日在立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌表示，本次提案是針對卓榮泰，不過民眾黨團之後會正式在院會提出彈劾案，彈劾總統賴清德，依立法院職權行使法，屆時賴總統必須列席說明。

黃國昌今天表示將對賴清德提彈劾。（圖／國會頻道）

立法院司法及法制委員會今天邀張惇涵及司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

會議一開始，黃國昌、羅智強與王鴻薇共同提出臨時提案，針對卓榮泰拒絕副署財劃法修法的失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰，隨後表決通過。

黃國昌表示，中華民國憲政史上，從來沒有一部法律在立法院三讀通過之後，甚至在經過覆議程序，被立法院否決覆議、維持原決議後，而總統可以不公布法律，行政院院長可以不副署的，從來沒有過。中華民國憲法增修條文第3條第2項寫得非常的清楚，法律案經過行政院提覆議，立法院決議維持原決議時，行政院必須接受，白紙黑字沒有任何模糊的空間。

黃國昌說，甚至在去年12月25日，民進黨委員莊瑞雄在司法法制委員會質詢當時還願意列席司法法制委員會的總統府秘書長潘孟安時，莊瑞雄問潘孟安「可以不副署、可以不公布嗎？這可能是選項嗎？」潘孟安還說「總統會公布」，若不副署、不公布，會造成憲政危機，而這還言猶在耳。

黃國昌表示，去年財劃法修正通過後，行政院主張違憲，向憲法法庭聲請，但在憲法法庭沒有做出任何裁決以前，這個法律還是有效，這是民主憲政的ABC，有上過公民課的高中生都知道，正因為該法律即使聲請釋憲，但它還是有效的法律，所以行政院送到本院明年的總預算，是按照行政院所主張新版的財劃法，他們所主張違憲的新版財劃法、也就是立院去年三讀通過、經過覆議被維持的財劃法所編的預算。行政院自己也很清楚，立法院三讀通過、總統公布、有效生效的法律，行政機關就必須要遵守，這是依法行政的ABC，不是主張違憲就可以不執行。

黃國昌說，現在是變本加厲到，行政權主觀認為三讀通過的法律違憲，總統可以不公布，但什麼時候，中華民國的憲法，給總統、行政院長如此大的權力，大到踐踏國會的立法權？賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，藉由全院委員會的審查，在立法院職權行使法規範的非常清楚，被彈劾人、也就是賴清德必須要列席說明。潘孟安今天不來躲得掉，等到立法院開全院委員會，針對賴清德進行彈劾時，賴清德依照立法院職權行使法，必須要列席說明，再來看看到時候總統會不會又主張立法院職權行使法違憲？

黃國昌說，面對賴清德跟卓榮泰毀憲亂政的行為，在立法院，在野黨或許沒有足夠的票數可以讓它成立，但是在憲政史上，開大門走大路應該遵循的憲政程序，還是要進行。



