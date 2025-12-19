藍白聯手提案彈劾總統 兩道高門檻恐成最大關卡

台北市 / 焦仲 綜合報導

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，立法院司法及法制委員會昨(18)日建請監察院彈劾行政院長卓榮泰，而在野黨立委今(19)日也將提案彈劾賴清德總統。不過彈劾總統的門檻也相當高，要順利通過也必須要面臨「兩大關卡」，首先必須有全體立委三分之二決議。其次，需要大法官現有總額三分之二以上同意，且同意人數不得低於9人。

根據憲法增修條文第4條第7項規定，「立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理」。

然而，行政院長卓榮泰不副署財劃法更是創下憲政首例，此舉也引發在野黨的不滿，司委會則於昨(18)日通過臨時提案，建請監察院彈劾行政院長卓榮泰。國民黨與民眾黨立法院黨團也同步宣布將號召全部在野黨立委，一同正式提案彈劾賴清德。

首先，彈劾總統得由全體立法委員二分之一以上提議，如今立法院之立法委員共113席，意即必須有57席提議，而國民黨52席，加上民眾黨8席，若全體動員確實可以順利提議。然而，第二步是全體立法委員三分之二以上決議，意即須有76席立委決議通過，但民進黨在立法院的席次占51席，也因此，藍白要通過此關卡將會十分困難。

其次，由於目前大法官人數僅有8人，且總統日前兩次提名之大法官人選皆遭到藍白黨團封殺，使得人數無法補足，也間接造成憲法法庭停擺至今。若總統彈劾案由立法院聲請憲法法庭審理，也只能與其他釋憲案一樣，暫時擱置在一旁。

