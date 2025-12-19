藍白聯手提案彈劾賴清德！得闖2/3立委、重啟憲法法庭「門檻極高」...府發言人郭雅慧：足以證明立院有手段制衡總統

針對行政院長卓榮泰先前宣布以「不副署」抵制財劃法，藍白立委昨在立法院司委會表決通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，藍白黨團今（19）再提案彈劾總統賴清德。對此，總統府發言人郭雅慧今（19）日受訪回擊，在野黨採取的兩大動作足以證明，在憲法上立法院是有手段能對行政院長和總統進行制衡。她也呼籲在野黨，總預算至今躺在立法院四個多月，希望能在年底31號前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

郭雅慧今上午出席「AI新十大建設座談會」，於會前受訪時針對彈劾一事回應，在野黨所採取的這兩項大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事，任何行動只要合乎憲政體制，都會給予尊重。



郭雅慧直言，何況行政院卓院長在不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，是依照憲法37條賦予的權力不進行副署。她說，行政院所面對的問題，實在是因在野黨提出太多濫權、違法的法案，於是卓榮泰基於希望能保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，才決定不予副署。



最後，郭雅慧呼籲，希望在野黨注意，依照憲法明文規定，總預算必須是在12月31號之前完成審查，今天已經19號，在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院當中四個多月，希望能夠在年底31號前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。



有關彈劾總統，依據《憲法訴訟法》第68條第1項，立法院得依《憲法增修條文》第4條第7項規定，就總統、副總統提出彈劾案聲請憲法法庭為宣告彈劾成立之判決；立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員1/2以上之提議，全體立法委員2/3以上之決議，聲請司法院大法官審理。



按照步驟，立法院共113席立法委員，須有全體1/2以上之提議，意即至少要有57席提議，對此藍白立委合計有60席，提議通過無礙；不過，第二步為全體立法委員2/3以上之決議，即須有76席立委決議通過，但民進黨佔去了51席，此關卡可說是無望。



而根據《憲法訴訟法》第75條，宣告彈劾成立之判決，其評決應經大法官現有總額2/3以上同意；主文並應諭知被彈劾人解除職務。評決未達同意人數者，應為彈劾不成立之判決。此情況因藍白修嚴憲訴法，讓參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，使闖關處境更加嚴峻。



藍白先前不斷否決賴總統所提的大法官人選，導致當前僅有八位大法官，憲訴法修嚴也導致憲法法庭被迫停擺逾一年，若立法院向憲法法庭提出總統彈劾案聲請，也只能被擱置一旁。

