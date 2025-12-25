藍白聯手提案推「國民帳戶」逾越行政權？鄭麗文：台灣真正問題是行政凌駕立法

國民黨主席鄭麗文今天（25日）在記者會上宣布將與民眾黨共同推動「國民帳戶」計畫，拯救少子化危機。（圖／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天（25日）共同舉行記者會，宣布推動「國民帳戶」計畫，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，藉此提升生育率。面對媒體提問行政院未來若認為法案侵犯預算權，選擇不副署或不執行？鄭麗文回應，這不太可能，「在台灣，真正可能的問題是行政權凌駕立法權，而非相反」。

鄭麗文、黃國昌於今天上午9時30分舉行記者會，宣布將在立法院推動《台灣未來帳戶特別條例》，試辦13年，所有設籍在台灣之0到12歲孩童（溯及2025年9月1日起未滿12歲，約226萬人），政府會先存入一筆5萬元基金，未來每年再存1萬元。

廣告 廣告

鄭麗文發言時指出，美國、英國、新加坡、以色列等國近年都已透過制度化方式投資未來世代，美國「川普帳戶」構想，更讓她認為，政府大量對外投資之際，台灣孩子不能被忽略。她強調，憲法核心價值在於重視民生、打造均富社會，這也是兩黨提出相關法案的初衷。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天（25日）共同舉行記者會，宣布推動「國民帳戶」計畫。（圖／李智為攝）

鄭麗文表示，藍白兩黨日前才提案要彈劾總統賴清德，因賴清德上任以來不到2年，國家卻陷入長期空轉與內耗，在野黨更承受司法與國家機器的壓力，但即便如此，在野仍必須守護民主憲政，照顧人民生活福祉。

她指出，少子化已是台灣最嚴峻的國安危機，國安不只是軍事與國防，更涉及經濟、社會與人口結構。與其空轉內鬥，在野黨選擇提出具體方案，回應台灣真正動搖國本的問題，要為台灣的孩子鋪好康莊大道，讓他們可以發揮所長，追求夢想。

鄭麗文批評，執政黨每天鬧事，但在野黨必須認真做事，不能讓國家一直陷入無謂的空轉。在全面防衛民主之際，國民黨也花很多的心力實踐對台灣社會的承諾，積極地提出福國利民、推動台灣社會成長的關鍵性法案。

鄭麗文說，總預算、國防預算逐年攀升，台灣真正最重要、最嚴峻的國安危機就是少子化。因此，藍白提出的「台灣未來帳戶」是非常開創性的思維，每年編列1千多億元預算，孩子年滿18歲才能動用。

鄭麗文續指，這是希望在從孩子出生開始累積資源，確保18歲人生啟動時擁有足夠經費，無論是升學、職訓、創業或首次購屋皆可使用，也可選擇繼續儲蓄，從小培養正確理財觀念，且這筆錢投資於台灣股市，並不會消費或消失掉，而是投資於台灣股市、經濟。

鄭麗文強調，家長與企業也可為孩子額外提撥資金，並享有稅捐扣抵等誘因；政府將設立基金管理委員會及監理會，負責獨立監管。

鄭麗文進一步說明，「台灣未來帳戶」等孩子年滿18歲時，可動用的資金約落在50萬元左右，依年均投資報酬率估算可能在30萬至60萬間，並隨股市及經濟成長而增值。

面對媒體提問行政院未來若認為法案侵犯預算權，選擇不副署或不執行？鄭麗文回應，這不太可能，民進黨政府若要推動類似政策，也須在國會提出法案並通過審核才能執行，並非立法權凌駕行政權。

鄭麗文指出，行政權所需預算仍須經立法院審核，依法行政才成立，而歐洲內閣制國家行政與立法合一，執政部會首長同時為國會議員，對照台灣制度，民進黨的說法有誤導之嫌，違背憲政常識與民主運作原理。「在台灣，真正可能的問題是行政權凌駕立法權，而非相反」。



回到原文

更多鏡報報導

藍白共推「國民帳戶」18歲最低可領回33.9萬 黃國昌：比撥補台電1千億值得

藍白共推「國民帳戶」12歲以下領5萬種子基金 黃國昌證實：明與鄭麗文辦記者會詳細說明

藍白共推「國民帳戶」提升生育率 鄭麗文、黃國昌明將共同宣布