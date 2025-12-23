藍白聯手提案要彈劾賴清德！ 總統府：只要合法合憲都尊重

彈劾總統賴清德話題在藍白陣營中持續延燒。（圖：民進黨臉書）

國民黨、民眾黨立委近日在立法院提案要彈劾賴清德總統，要求賴清德以被彈劾人的身分到立法院接受詢答。總統府發言人郭雅慧23日回應，在憲政體制之下，立法院對於行政院長、總統本來就有相關的制衡手段，只要合法合憲並經過完備程序，總統府都尊重。

針對憲政運作爭議，在野黨祭出對總統、閣揆「雙彈劾」。國民黨、民眾黨立院黨團分別提出彈劾總統案，立院程序委員會列入本周五院會議程；對於行政院長卓榮泰不副署再修版財政收支劃分法，藍白立委23日也赴監察院陳情，要求監察委員彈劾卓榮泰。；且將依法邀「被彈劾人」賴清德到立院列席說明，

廣告 廣告

郭雅慧強調，重要的是國政若要順利運行，五權分立各機關都要如常運作。而總預算在8月份就送進立法院，直到今天距離年底只剩7天，但總預算都沒有機會進入到立法院的委員會進行討論。總預算影響的不僅是國家安全、國政運作，還包括社會民生、地方建設。

郭雅慧表示，懇請立法院審查總預算，而且總統已經多次表達，他樂意到立法院進行國情報告，在合法合憲、程序完備情況下說明。期盼朝野回到體制，在台灣面臨內外挑戰之下，國家能穩定向前。她補充，大家政黨不同，但國家只有一個，希望快點完成總預算審查，拜託在野黨立委們多多思考。