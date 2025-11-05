藍白聯手提案"停砍公教年金" 銓敘部:退撫基金提前破產

政治中心／綜合報導

藍白要修法喊停軍公教年金改革，藍營說"公務員生回難以為繼，才請他們修法，綠營則擔憂"存的少、領得多，基金難以永續"，得降低所得替代率，才能更廣泛、長久的照顧所有退休人員。

司法委員會審查公務員退撫法，在藍白人數優勢表決下，送協商處理，因為爭論一整天，朝野都沒共識。

羅智強說「所得替代率降到七成以下了，他沒要求回復到2018年以前水準，已經是非常卑微要求，照你們這樣搞下去，乾脆所得替代率砍到0不是最好嗎，(民進黨)踩著公教、踐踏公教。」

吳思瑤說「我們為公教人員調了4次薪、調了14%；馬英九調了1次、3%，誰在踐踏公教人員，年金不改明天就後悔，馬英九講這番話時，羅智強正是他總統府副秘書長。」

綠營狂嗆藍營執政時不敢修法、現在又走回頭路。自前總統蔡英文推動年改、10年內逐年緩降1.5%所得替代率以來，已是第七年，如今退休公務員年資滿30年以上的，所得替代率在六成至七成間，這幾年光公務員退撫基金就節省、挹注了800億以上，也把破產時程從2031年，一口氣往後延到2050年；但藍白喊話"所得替代率停在今年的水準"、並要求金額"隨消費者物價指數"調升。

張智倫說「很老的公務員，只是想維持最基本尊嚴跟生活保障，可是他們沒感覺到保障才請我們修法。」

鍾佳濱說「存的少、領得多，這個基金當然不能永續，後續政府已經努力地撥補，退休的人減少支領，讓減少支領的回到基金，這樣才讓退撫基金能永續，能照顧公教人員唯一的方法。」

綠營提出"提前破產"的憂慮，但在處理完公務員年金後，藍白將持續瞄準教職與軍人，好不容易補上的缺口，恐怕又會再擴大。





