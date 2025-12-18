藍白聯手提請監察院彈劾卓榮泰 牛煦庭：這只是開始

國民黨立委牛煦庭18日於國民黨中央黨部受訪。（陳薏云攝）

立法院民眾黨總召黃國昌、立法院國民黨團書記長羅智強以及藍委王鴻薇18日在司法及法制委員會共同提案，對賴清德總統、行政院長卓榮泰提出最嚴厲的譴責，另外也針對卓榮泰拒絕副署「財政收支劃分法」，具名移請監察院彈劾，委員會經表決後通過。藍委牛煦庭指出，這只是開始，也是藍白共同努力方向，「攻防要謀定而後動」。

牛煦庭指出，行政院做出不副署的毀憲亂政決定之後，藍白軍都收到基層的建議，希望大家反制，但攻防要謀定而後動，藍白要整合最大戰力，反制措施才有效，今天的臨時提案只是開始，確實是藍白共同努力的方向，請大家稍安勿躁，該把話講清楚就講清楚，提出彈劾案就是把話講清楚

牛煦庭說，民進黨歪曲風向說，不滿意可以倒閣，但憲法設計的精神，不副署是行政權的內戰，行政院長提出不副署，照理說要自請下台，「跟國會都沒關係」，透過彈劾案把憲政概念講清楚，相信支持者可以理解，反制措施才有效果。

