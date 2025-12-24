藍白聯手擋下1.25兆軍費 徐斯儉：中共威脅倍增不容輕忽

徐斯儉強調今年中共機艦越界次數比往年暴增兩倍，顯見威脅愈來愈嚴重，呼籲立院不分黨派都該支持這項主要建構不對稱戰力的預算，國防部也願意接受國會監督。（圖：外交部臉書）

立法院程序委員會昨天在藍白人數優勢下，再次擋下1.25兆國防特別條例草案。國防部「軍政副部長」徐斯儉今天（24日）在立院財委會列席報告前，強調今年中共機艦越界次數暴增兩倍，顯見威脅愈來愈嚴重，呼籲立院不分黨派都應支持這項主要用於建構不對稱戰力的預算，國防部也願意接受國會監督。（張柏仲報導）

立院財政委員會今天邀請主計長陳淑姿、財長莊翠雲及國防部官員，針對「年度總預算案至今未審」等議題進行專題報告並備詢。剛轉換跑道的徐斯儉對於這筆1.25兆天價預算第四度無法排入審議程序表達遺憾，他表示我們的建軍備戰都是因應敵情威脅來發展、來計畫。現在中共對於台灣的威脅與日俱增 ，截至今年10月為止的統計數字來看，共軍機艦進入我方應變區的數字，是前兩年平均數字的兩倍，這個威脅越來越嚴重；而且中共對台威脅不只是對臺灣，是對於整個第一島鏈。

徐斯儉表示我們不管是年度預算、還是特別預算，其實都反映出我們對臺灣自我防衛的決心、還有對區域維持和平穩定的責任。這不但是迫在眉睫的事、而且預算也都針對我方「不對稱戰力」的發展，以及如實訓練全社會防衛韌性的計畫，呼籲立院各黨立委都能讓這項預算排進程序委員會；國防部也非常願意在國會監督下，謹慎編列相關預算，同時也願意接受各黨派的監督。

至於美國戰爭部昨天向國會提出中共軍事及安全發展報告，提到中共在2027之前具備攻台能力，徐斯儉提到中共還將具備攻擊印太、也就是第一島鏈所有美軍基地的能力；也發展了洲際彈道飛彈的攻擊能力，證明現在面臨威脅的還不只是臺灣、而是涵蓋整個第一島鏈及美國的盟友在內。所以我方也有責任維護整個印太的和平與穩定，徐斯儉說這份報告對於我方目前所面臨的處境，也是個很重要的提醒。