藍白聯手擋政院版《財劃法》！羅智強竟稱：應先讓立院版施行

立法院藍白黨團日前聯手推動被外界稱為「加碼版」的《財劃法》修正案，其內容讓中央財源赤字擴大，比去年藍白強勢通過的版本再多逾2,600億元，引發各界質疑。事隔十天，藍白兩黨今（25）日於程序委員會再度出手，以人數優勢直接擋下行政院版《財劃法》草案。對此，國民黨團書記長羅智強辯稱，應先讓立院版的《財劃法》實施，而不是新法還未落地，就急著推出另一份版本。

藍白兩黨今日再出手，擋下政院最新送出的《財劃法》草案。據《自由時報》報導，羅智強對此表示，既然立院版的版本已完成立法程序，就應該先上路實施，待實務操作一段時間後再檢視是否需要調整，而不是新法還未落地，就急著推出另一份行政版本。

接著，羅智強指出，行政院先前一直未拿出草案，又在立院完成三讀後突然提出新版本，他認為，行政院「蓋牌」，推了一個政院版的財劃法，「我就想請問那到底討論的基礎在哪裡？」。

面對民眾黨團提出暫緩審議的提議，羅智強認為，這是給行政院和民進黨團一個思考的機會。他認為，應先讓新制正式施行，再於施行過程中蒐集意見，逐步凝聚修法共識，而不是在法律剛通過後，就立刻丟出另一套方案。





