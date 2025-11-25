藍白聯手擋院版《財劃法》付委 卓揆轟雙標

▲藍白聯手不讓院版《財劃法》付委審查，卓榮泰轟這是雙標、為難政府。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院歷經六次與地方政府會商，在上週提出院版《財劃法》並送至院會審議，而立法院程序委員會今（25）日藍白以人數優勢通過提暫緩列案，國民黨更表示應讓過去《財劃法》施行再來討論。對此行政院長卓榮泰表示，歷年來立院3次修《財劃法》，哪一次付委前提出任何數字，砲轟是雙標、為難政府。

行政院上週提出院版《財劃法》，對此民眾黨團表態將一律退回，而國民黨團則持保留態度，更要財政部提出試算數字，而今日藍白仍在程序委員會擋下院版《財劃法》付委。

卓榮泰回應表示，立法院歷年來3次修《財劃法》，哪一次付委前提出任何數字版本，砲轟這是雙標、為難政府。

