藍白聯手擋院版《財劃法》 侯友宜喊話行政院：把精準試算拿出來

行政院20日院會通過《財政收支劃分法》修正草案，函送立法院審議，但是立法院程序委員會昨日中午在藍白立委多數決議暫緩列入報告事項，民進黨批評這是憲政鬧劇，打算推公投來迎戰。對此，今（26）日新北市長侯友宜表示行政院應該把精準的試算拿出來，大家重新的來做一個檢討。

侯友宜認為，行政院的財劃法最重要的是要公開透明，把試算的過程以及試算的金額很清楚地跟地方政府或是跟全民來做報告，因為這些錢都是人民的納稅錢，人民的納稅錢他所繳的，他知道你用到哪裡去，是怎麼樣的分配方式，所以這個要清清楚楚、明明白白地來告訴我們全國的人民。

侯友宜說，目前為止立法院也是希望試算表，包括試算金額也能夠算出來，財政部其實可以做得到的，幹嘛不拿出來呢？其實把試算拿出來，大家充分地討論、溝通完以後就全力以赴，讓人民知道錢未來會用在哪個地方。

記者：那針對試算表的部分，行政院長卓榮泰說，立法院一年三修財劃法，有哪一次付委之前有數字，請問市長怎麼回應？

侯友宜說，在立法院的決議底下，財劃法本身在整個試算，不是不能拿出來討論的，它是可以拿出來討論的，這也是立法院也包括全民的期待，他相信很多各縣市政府也是期待這樣把試算法拿出來。不管過去、現在如何做，目前在整個財劃法修正過程，財劃法基本上已經通過了，行政院你要再提新的版本，當然應該更把精準的試算拿出來，重新的來做一個檢討。

