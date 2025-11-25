藍白聯手擋院版《財劃法》 政院遺憾：盼立法院回頭是岸，儘速理性審議

記者盧素梅／台北報導

行政院發言人李慧芝。（圖／資料照）

行政院20日院會通過《財政收支劃分法》修正草案，函送立法院審議，但是立法院程序委員會今（25）日中午在藍白立委多數決議暫緩列入報告事項。對此，行政院發言人李慧芝對此表達高度遺憾，政院版財劃法是目前為止最有共識的版本，應該要有排入立院審查，讓各界共同討論的機會。

李慧芝指出，立法院14日三讀的《財政收支劃分法》再修正版，經估算中央需再舉債2646億元，整體舉債金額將達5638億元，超出法定債限15%，行政院不能違法編列預算。

李慧芝強調，行政院長卓榮泰已經表示，本週會繼續與地方政府溝通，討論事權劃分；行政院在這次院版的《財政收支劃分法》中，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版財劃法。

