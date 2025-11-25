藍白聯手暫緩政院版《財劃法》草案 卓榮泰8字怒轟

行政院長卓榮泰。 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 行政院20日已將政院版《財劃法》草案送至立法院審議，但立院程序委員會今（25）日中午開會，民眾黨立委劉書彬提案，將院版《財劃法》暫緩列入報告事項，經過表決，贊成9人、反對7人，意即政院版《財劃法》草案不會列入11月28日（周五）與12月2日（下周二）的院會議程。行政院長卓榮泰下午出席公開活動行程前受訪怒轟「雙重標準、為難政府」。

卓榮泰下午在行政院發言人李慧芝等人的陪同下，前往農業部出席「114年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」，會前簡短接受媒體聯訪。

廣告 廣告

對於政院版《財劃法》草案被暫緩列案，財政部是否尚未算出最新金額？卓榮泰回應，「立法院1年來3次修《財劃法》，哪一次他們在付委前提出過任何的數字版本，所以這是「雙重標準、為難政府」。

國民黨團總召傅崐萁之前喊話政院，應提供完整試算資料，會再與民眾黨團確認是否退回院版；而劉書彬早在程委會召開前就透露，將與藍營聯手退回政院版的《財劃法》修正草案。

卓榮泰今早赴立院進行施政報告前受訪時砲轟，立院今年共修3次《財劃法》，剛好應證「匆匆忙忙」那句話，結果是讓政府要舉債、負擔更多的債務，所以「匆匆忙忙」地是讓政府破產，而且更嚴重的是，竟然不允許行政院「從從容容」地跟地方溝通。

他說，行政院本週跟地方溝通後，將提出詳細數字再討論，希望能達到最高共識後，提出具體數字，而政院板的《財劃法》修正草案，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫性補助款，三項加起來對地方的補助絕對高於114年度的數字。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白恐擋政院版《財劃法》修正草案 綠委：持續與地方首長溝通

強硬表達拒統！卓榮泰：2300萬國人沒有回歸選項