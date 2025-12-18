藍白聯手移請監察院彈劾卓揆 卓榮泰露面回應了
行政院長卓榮泰日前宣布不副署經立法院三讀通過的《財政收支劃分法》部分條文修正案，並提出摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律的3個不副署法案原則，引發在野黨強烈抨擊，並於今（18）日於立法院司法法制委員會提出譴責案，經表決通過具名移請監察院彈劾。對此，行政院發言人李慧芝回應，行政院是一直在尊重憲法秩序，再次呼籲立法院應以民生為優先。
民眾黨立法院黨團總召黃國昌、國民黨立法院黨團書記長羅智強等人，今日上午於立法院司法及法制委員會提出譴責案，控訴總統賴清德、卓榮泰扭曲《憲法》第37條的憲政意義，對國會三讀通過的法令拒絕公布、副署，創下憲政史上嚴重惡例，使權力分立原則將蕩然無存，因此提出最嚴厲譴責，要求依法副署、公布，並對卓榮泰的失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰。
對此，卓榮泰今日下午出席「2025年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮受訪時回應，行政院引用《憲法》第37條啟動權力，真正的目的是要所有的議題都回到憲政機制，而今日也證明2件事，第一是監察院在今年年初雖預算被大幅刪凍，但至少沒有像憲法法庭整個喪失功能，也證明維持憲政機關運作的必要性；第二是「沒有人可以獨裁」，只要有憲政機制都可以引用，他也願意面對，而若各方都可以好好運用憲政體制、好好談，總會談出一條在憲政體制下，國家應該走的正常道路。
李慧芝：立法院應以民生優先，盡速審議總預算
另一方面，在野黨提案經立法院司法法制委員會表決通過後，行政院今日上午召開院會後記者會期間，有媒體詢及此事，李慧芝反擊，既然立法院在野黨團提到監察院，就代表他們認同這是一個權力分立的國家，但也就不應該侵害其他憲政機關的權力，像是就不應該刪刪除監察院96%的業務費，使監察院無法好好的執行業務，也使得監察院必須要聲請釋憲來維護憲政機關的尊嚴。
李慧芝說，立法院在野黨團也不應該癱瘓憲法法庭，導致憲法法庭無法處理人民的聲請釋憲案，也不應該不斷用立法權來侵害行政權，逼迫行政院要怎麼編預算，甚至違法要求增加行政院的支出，也不應該不顧憲法法庭的判決，違憲要求總統到立法院來備詢，「那麼我要強調，行政院是一直在尊重憲法秩序，遵守憲法秩序，我們也持續努力在照顧國人，要建設國家要防衛國家。」
李慧芝表示，要再次呼籲立法院，應該以民生為優先，盡速審議總預算，因為這些都是照顧國人的錢；事實上，行政院會今日結束後，卓榮泰也有跟各部會首長討論，若明年度總預算沒有辦法在今年結束前審議通過，各部會要如何來執行業務。依照《預算法》第54條，行政院將不能處理新興預算、新興計畫，必須依照今年的執行數，在明年執行預算。
李慧芝提到，如4年1000億的治水計畫就是新增計畫，明年部分編列147億元，通通都是要協助地方進行治水管理，卻因立法院預算審議延宕，導致無法使用，另外如TPASS 2.0也是明年新增項目，攸關全國通勤族、非常重要，因此希望立法院可以儘速審議。她也說，卓榮泰今日也請各部會盤整受影響經費、計畫及執行項目，研議未來要如何繼續推動業務，「總議算的每一分錢，都是攸關國家、國民、國人，而不是只有行政院而已。」
