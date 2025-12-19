藍白聯手移請監院彈劾閣揆 監察院：尚未收到在野黨立委陳情案件

針對行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強及王鴻薇在立法院司法法制委員會提出譴責案，並移請監察院彈劾卓榮泰，經委員會表決通過。

對此，監察院副院長李鴻鈞受訪時表示，監察院作為憲政機關，所有監察委員在行使職權時，都必須超然於政黨立場，強調「進入監察院，就沒有任何政黨背景與色彩」。李鴻鈞表示，若收到陳情案件，相關委員會也會依程序討論，但目前就他所知，監察院都還沒收到，僅有一個團體提出陳情。

監察院會後說明，監察院目前僅收到新黨秘書長游智彬於12月16日遞交彈劾陳情書，相關案件已依程序受理；至於國民黨與民眾黨立委提出的陳情案件，目前為止，尚未收到相關彈劾陳情書。

另外，因監察院今年(2025年)度總預算，業務費遭立法院刪減新台幣2億3,181萬高達96%，並且明年度中央政府總預算至今仍卡關立院程序委員會。

李鴻鈞表示，監察院今年度運作真的「非常辛苦」，過去因業務費遭大幅刪減，監院一度面臨水電費等基本開銷付不出來，甚至積欠台電與自來水公司費用，所幸近期通過追加預算，暫時維持院務基本運作；他也坦言，若明年度預算仍無法順利編列，監察院整體運作仍將面臨相當壓力。