藍白聯手立院三讀黨產條例修正案 救國團排除適用

（中央社記者陳俊華台北30日電）立法院會今天三讀通過修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」部分條文，將救國團排除於黨產條例適用範圍，並回溯自公布施行日起適用。

國民黨立委游顥等人提出黨產條例修正草案指出，行政院在民國41年籌組成立救國團，隸屬國防部，並在58年改為社會運動機構，由教育部輔導為民間團體；78年後則登記為社團法人，積極轉型為「以公益為主的服務型社會企業」。

游顥提案中也提到，救國團遭黨產會認定為國民黨附隨組織後，全數資產遭凍結，且現有財產中有61筆土地、建物及現金新台幣16億3507萬餘元，都遭認定為不當取得財產，全部移轉國有，顯已嚴重侵害公益性社團法人的自主運作及正常發展，因此提案修法。

游顥的提案在去年12月2日立法院會中，逕付二讀、交付協商。經內政委員會、立法院長韓國瑜召集協商後，仍無法達成共識；立法院第11屆第4會期今天舉行最後一次院會，下午處理「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」部分條文修正草案。

民進黨立委范雲在院會發言時表示，該修法是要為救國團、婦聯會開後門，許多不分黨派的民間團體連署反對，這是修法干預司法；不當黨產回歸國家是台灣成為真正民主的重要過程，國民黨卻逕付二讀，不敢在委員會討論、還要讓條文回溯。

范雲說，救國團長期壟斷學生合法跨校活動、與情治機關合作，幫黨國監控校園師生；救國團曾是國民黨重要青年機構，還以特權取得國家土地及補助，若修法通過，國家至少將損失市值超過400億元的黃金地段土地及建物。

隨後在國民黨團、民眾黨團人數優勢下，經表決後通過國民黨團提出的再修正動議。三讀通過條文中，在「附隨組織」的定義增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」；條文中也增訂，本次修正條文回溯自公布施行日起適用。（編輯：蔡素蓉）1150130