藍白聯手立院延會至明年1/31 律師：吃X！不審預算搞一堆爭議還報加班

藍白今（19）日以人數優勢通過民眾黨團提案，立法院本會期將延長至明年1月31日止。對此，律師林智群痛批，「去吃X吧！」預算會期不審預算，搞一堆爭議法案，上班時間東摸西摸還報加班。

民眾黨團提案本屆立法院第四會期延長至明年1月31日止，民眾黨立委陳昭姿昨天在黨團協商時稱，政府不願為軍人加薪，也不編列警消退休金相關預算更拒絕撤回總預算，因此導致明年總預算無法付委審查，即便政院願意補編預算也剩下不到兩週可審議，故提案延會至1月31日止。國民黨團首席副書記長林沛祥稱，贊同民眾黨的延會提案。

然而，民進黨團幹事長鍾佳濱批評，立法院自己不審查總預算，再說時間不夠需要延會，顯然有點理虧；自己未能依法履行預算審查義務，要立委、公務員配合延會，恐讓公帑虛擲。最後，黨團協商才15分鐘就因為沒有共識而散會，主持會議的民眾黨團總召黃國昌宣布交由院會處理。

而藍白今天也挾著人數優勢，以59票贊成、49票反對，通過延會提案，本會期確定延會到明年1月底。

對此，林智群怒轟，預算會期不審預算，搞一堆爭議法案，現在距離跨年剩下兩個禮拜還沒審明年預算，只會延會。他直言，「我最討厭的，就是上班時間東摸西摸，下班時間到了做不完，再報加班裝認真，去吃X吧！」

