藍白聯手第5度封殺 1.25兆國防特別預算又遭暫緩列案

立法院程序委員會30日開會討論明年1月2日議程，在藍白立委掌握人數優勢下，包含1.25兆預算的國防特別條例、年度總預算等，皆以10比8票數被暫緩列案，這也是國防特別預算第5度在程序委員會遭封殺。

民進黨立委沈伯洋對此表示，立院程序委員會是法案「掛號」的地方，但藍白卻連審查都不給。國民黨立院黨團書記長羅智強則強調，國民黨的立場是投資戰備與和平，並要求賴清德應先至立院報告與接受質詢。

另外，國民黨立委翁曉玲也在會中提案修正《憲法增修條文》，增訂人民對總統、副總統的提案罷免權，門檻為經選舉人總數1.5%以上提案，且獲得10%以上選舉人連署。

翁曉玲解釋，目前人民對於總統僅有選舉權、沒有提案罷免權，她認為有違《憲法》133條「被選舉人應經由原選區選民行使罷免權」規定，因此提案希望比照立委、縣市首長罷免規定，增訂人民提案罷免正副總統權。