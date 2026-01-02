藍白聯手表決通過卓榮泰譴責案 並要求吳釗燮請辭下台

台灣民眾黨立法院黨團113年10月提案，對行政院長卓榮泰有未依法編列預算等四大缺失，提出譴責；另去年7月提案，國安會祕書長吳釗燮心腹洩漏外交機密，嚴重傷害國家利益，顯已不適任，要求吳釗燮自行請辭下台。立法院會今天開會處理時，兩案在藍白挾人數優勢下，表決通過。

對卓榮泰提案譴責

民眾黨團113年10月提案指出，有鑑於卓榮泰就任行政院長後，各政策荒腔走板，不斷激化社會對立、散播片面不實訊息，且拒絕依法行政，導致人民對政府信任全面崩壞。

民眾黨團提案列出卓榮泰四大缺失，包含對國會改革法案提出覆議案、台電營運紊亂失靈無止盡撥補、逕自宣布國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委、未依法足額編列原住民禁伐補償預算等。

民眾黨團指出，卓榮泰自任行政院長一職，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡民主原則，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、社會動盪，迄今難以止歇。為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對卓榮泰提出嚴厲譴責案。

立法院會民國113年10月25日開會時，將此案逕付二讀交付黨團協商，後經黨團協商並無共識，提交院會處理。全案上午在立法院會處理時，民眾黨團提議照案通過，藍白挾人數優勢表決通過。

要求吳釗燮自行請辭案

民眾黨團去年7月提案指出，有鑑於民進黨政府執政下，府院黨均遭共諜滲透，吳釗燮心腹機要何仁傑因洩漏外交機密予中共遭起訴並求處重刑，對國家安全等造成重大打擊，嚴重傷害國家利益，連外交部長林佳龍都於去年6月19日備詢時坦言傷害大。

民眾黨團提案提及，吳釗燮神隱更罔顧國家安全會議組織法第8條有關國家安全會議應受立法院監督的規定，一再拒絕立法院司法及法制委員會邀請列席相關會議，自認太上皇，迴避國會監督，破壞中華民國憲政體制，已不適任國家安全會議祕書長，因此建請院會作成決議，「吳釗燮自行請辭下台，負起應有的政治責任，以符合責任政治的基本原則」。

立法院會民國114年7月4日開會時，將此案逕付二讀並交付協商，後經黨團協商並無共識，提交院會處理。全案今天在立法院會處理時，民眾黨團提議照案通過，後經表決，藍白挾人數優勢通過。

此外，立法院會處理討論事項議程時，民進黨團提議，建請院會決議，「針對中國在我國周邊發動針對性軍事演習，干擾我國民航航道與海上交通，影響我國人民生命財產安全，表達最嚴厲的譴責，並要求中國立即停止對我國威脅挑釁，切勿誤判情勢，意圖以武力改變現狀」，也希望中華民國立法院秉持同島一命的精神，無分朝野黨派，堅定支持強化台灣國防戰力與社會韌性等。

經表決，贊成者少數，民進黨團提議不通過。院會隨後處理民眾黨團、國民黨團提議內容，藍白挾人數優勢表決通過，議事日程確定，討論事項包括卓榮泰譴責案等8案。