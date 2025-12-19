藍白聯手表決通過 立院延會到明年1/31、無縫接軌下一會期

民眾黨立院黨團提案，立法院本會期延至明年1月31日、無縫接軌下一會期，也就是明年2/1。今（19）日立法院會表決該案，共108位立委投票，最終在在藍白合作下，贊成59票、反對49票通過該案，因此本次立院會期確定延長至明年1月31日。

根據民眾黨團的11/14提案內容，立法院法定會期應至114年12月31日止，然而115年度中央政府總預算案至今仍陷於朝野僵局，導致無法付委進行實質審查，追究原因乃是行政院違法亂紀，罔顧憲政體制權力分立之原則所致。

民眾黨團指出，今年10月針對115年度中央政府總預算案提出復議案，截至11/13為止，行政院皆不願依法追加編列軍人加薪、提高警消退休金替代率等預算，亦未撤回總預算案並待重新編列上開預算後再行提出。有鑑於115年度中央政府總預算案仍尚待立法院審查，因此提案本會期延長會期至115年1月31日止，而經過一個月的冷凍期，昨天朝野協商15分鐘仍然破局，因此今日進入院會表決，最終延會通過。

