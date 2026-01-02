藍白聯手要求吳釗燮請辭 國安會：高度遺憾、盼停止內耗

（中央社記者溫貴香台北2日電）國民黨與民眾黨立法院黨團今天在立法院會挾人數優勢通過「要求國家安全會議秘書長吳釗燮請辭」決議，國家安全會議對此表達高度遺憾，呼籲各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議中央政府總預算及國防特別條例，停止內耗。

台灣民眾黨立法院黨團去年7月提案指出，國安會秘書長吳釗燮心腹洩漏外交機密，嚴重傷害國家利益，顯已不適任，建請立法院會作成決議，要求吳釗燮自行請辭下台。藍白上午在立法院會挾人數優勢表決勝出，照案通過。

國安會發布新聞稿表示，近日中共對台發動大規模軍演，並持續以灰色地帶手段對台施壓，以武力及脅迫方式片面改變台海現狀，升高區域安全風險，已引發國際社會高度關注並接連表達譴責與關切。

國安會指出，在此關鍵時刻，在野黨於立法院卻否決譴責中共軍演提案，並以政治操作攻擊國安及行政團隊，不僅對外釋放錯誤訊號，更是踐踏國軍及海巡人員在第一線守衛國家的努力，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。

國安會呼籲，各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。（編輯：萬淑彰）1150102