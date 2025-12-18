藍白聯手要求彈劾卓榮泰 政院提「4不該」強力反擊！卓揆：證明沒人可獨裁

卓榮泰認為在野立委可以對他提彈劾，證明了沒有人可以獨裁。（鏡報李智為）

藍白強推《財劃法》再修正案，憂造成國家財政嚴重影響，行政院長卓榮泰日前宣布依照《憲法》第37條規定，決定不予副署。立法院國民黨、民眾黨立委今（18日）在司法法制委員會提案，要移請請監察院彈劾卓揆，行政院發言人李慧芝則提出立法院的「4個不該」反擊；卓揆也說此舉證明了任何憲政機制都能被引用，沒有人可以獨裁，打臉前幾天藍白對他的「行政獨裁」指控。

藍白提案彈劾卓榮泰 黃國昌放話下一個是賴清德

不滿卓揆不副署《財劃法》再修正案，藍白砲轟行政院是「行政獨裁」，民眾黨黃國昌和國民黨王鴻薇、羅智強等人今在立院司法法制委員會中提出2份譴責案，直指卓榮泰不副署是失職、毀憲亂政，要求移請監察院彈劾。這2提案在委員會中進行表決，藍白6名立委取得過半優勢，表決通過；黃國昌甚至揚言，未來在院會還會針對總統賴清德提出彈劾案，要他列席說明。

立法院司法法制委員會藍白立委以人數優勢通過提案彈劾卓榮泰。（翻攝自國會頻道）

李慧芝提「4不該」反擊立法院 呼籲盡速審查總預算

行政院發言人李慧芝在行政院會後記者會表示，立法院在野黨團提到監察院，代表在野黨認同台灣是權力分立的國家，既然認同權力分立，就「不該侵害其他憲政機關的權力」，例如大幅刪除監察院業務費影響業務執行，導致監察院聲請釋憲才能維護憲政機關尊嚴。

李慧芝也說，立院在野黨團「不該癱瘓憲法法庭」，導致民眾的釋憲聲請無法被處理；立院也「不該用立法權侵害行政權」，逼行政院編列預算、增加支出；立法院更「不該不顧憲法法庭判決」，違憲要求總統到立法院備詢。

李慧芝表示，行政院依直尊重憲法秩序，也持續照顧國人、建設國家、防衛國家，因此再次呼籲立法院應以民生為優先，盡速審議明年度的中央政府總預算，「這些都是照顧國人的錢」。

被藍白提彈劾 卓榮泰：證明沒人可獨裁

卓榮泰下午出席活動時受訪重申，之所以引用《憲法》第37條規定，真正目的是希望議題能夠回到憲政機制討論。立法院司法法制委員會向監察院提案要求彈劾他，證明了2件事情，一是監察院雖然年初被大幅凍刪預算，但至少沒有向憲法法庭一樣被喪失功能，仍可維持憲政運作必要；其次則是證明了「沒有人可以獨裁」，任何憲政機制都能被引用，他也願意面對，希望大家能在中華民國《憲法》體制裡好好討論，談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常道路。

