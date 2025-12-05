藍白聯手退回財劃法覆議案 民進黨轟：納稅錢變地方選舉綁樁工具

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

立法院會今（5）日表決由行政院提出的再修版《財劃法》覆議案，藍白再次聯手以59比50人數優勢，否決覆議案。對此，民進黨發言人、立委李坤城表示，藍白拒絕面對自己錯誤，否決財劃法覆議案，錯誤連連又要中央違法編列預算，戕害國家財政大搞政治分贓，全民納稅錢變成在野地方選舉綁樁的工具。

民進黨發言人李坤城表示，藍白今天不只否決覆議案，還阻擋行政院長進議場報告，拒絕面對自己錯誤。（資料照）

針對立法院上月14日三讀通過再修版財劃法，行政院會上月27日通過部分條文覆議案，理由包括立法程序悖離公開透明與討論原則、中央政府財政健全嚴重受衝擊、院版財劃法可解決問題。不過，在野黨再次俠人數優勢，第8度否決卓榮泰任內提出的覆議案。

李坤城表示，藍白今天不只否決覆議案，還阻擋行政院長進議場報告，拒絕面對自己錯誤。一年內兩度惡修財劃法，不僅計算公式一再出錯，甚至要求中央政府每年舉債五千多億，不僅超過公債法上限，內容更是粗糙不堪。喊著要擴大地方財源，實質是在關起門來搞政治分贓，掏空中央拿錢不做事，將財政紀律與法律踩在腳底，要全民為他們透支下一代的未來買單。

李坤城呼籲，藍白兩黨不應阻擋院版財劃法，行政院提出更好的財劃法，獲得多數藍白地方政府的認可，讓中央與地方都有錢給國人更好的建設與福利政策；藍白強過的惡修版，吸血中央圖利自家執政縣市，恐衝擊使用TPASS近百萬使用者、治水、大型建設與生育補助等，僅為一時政治利益，犧牲整個國家的財政永續。

