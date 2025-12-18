藍白聯手通過彈劾卓榮泰臨時提案 黃國昌：未來要對賴清德提彈劾案

針對行政院不副署《財劃法》修正案，立法院司法法制委員會邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部進行專題報告。陳祖傑攝



針對行政院不副署《財劃法》修正案，立法院司法法制委員會今（12/18）天邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人進行專題報告，藍白聯手提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，最終以7票贊成、2票反對通過。民眾黨團總召黃國昌表示，今天提案僅針對卓榮泰，未來在院會將對總統賴清德提出彈劾案，依照《立法院職權行使法》到時候賴清德必須要來列席說明。

立法院司法法制委員會國民黨籍召委翁曉玲日前新增議程，邀請總統府、行政院、法務部、司法院等機關，針對行政院不副署《財劃法》修正案進行專題報告。

民眾黨團、國民黨團聯手提出臨時提案，提案內容寫到總統賴清德、行政院長卓榮泰扭曲《憲法》第37條，對於國會三讀通過《財劃法》修正案，總統拒絕公布、行政院院長拒絕副署，創下憲政史上嚴重惡例，因此提出最嚴厲譴責，並要求賴清德、卓榮泰應依《憲法》副署、依法公布；另針對卓榮泰院長拒絕副署《財劃法》之失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰。

黃國昌在說明提案時表示，中華民國憲政史上，從來沒有一部法律在立法院三讀通過之後，甚至被立法院否決覆議、維持原決議以後，總統不公布、行政院不副署。他指出，《憲法增修條文》第3條寫得非常清楚，法律案經過行政院提覆議，立法院決議維持原決議時，行政院必須接受，「白紙黑字，沒有任何模糊的空間。」

黃國昌指出，去年《財劃法》修正通過後，行政院主張違憲，向憲法法庭申請，但是在憲法法庭沒有做出任何裁決以前，這個法律還是有效。「這是民主憲政的ABC啊，有上過公民課的高中生都知道。」

黃國昌批評，行政權現在變本加厲，主觀認為三讀通過的法律違憲，總統就可以不公布，「憲法什麼時候給總統、行政院長如此大的權力？大到踐踏國會的立法權？大到自己扮演大法官的角色？」

黃國昌強調，為了追究賴清德在憲政下面的法律責任，因此民眾黨團接下來會正式在院會提出彈劾案，藉由全院委員會的審查，在《立法院職權行使法》規範得非常清楚，被彈劾人、也就是賴清德必須要列席說明，總統府秘書長潘孟安今天缺席躲得掉，等到立法院開全院委員會，針對賴清德進行彈劾時，賴清德必須列席說明。

黃國昌說，面對賴清德跟卓榮泰毀憲亂政的行為，雖然立法院在野陣營沒有足夠的票數可以讓彈劾案成立，「但是在憲政史上，開大門走大路應該遵循的憲政程序，我們還是要進行。」

最後，藍白以人數優勢，7票贊成、2票反對通過臨時提案。

