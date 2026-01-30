藍白聯手通過衛廣法！「中天條款」闖關成功 訴訟終結前得繼續使用頻道

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委羅智強、翁曉玲等人提案修「衛廣法」，被外界質疑幫中天電視復台，因朝野無共識，今（30）日在立法院會闖關。表決階段，藍白60席立委投下同意票，民進黨48位棄權，因贊成者佔多數，全案三讀通過。修正重點包括，執照有限期間從6年改為9年，以及行政爭訟終結前得依原執照行使權利，且效力溯及既往，適用爭訟中案件。

表決階段，藍白60席立委投下同意票，民進黨48位棄權，因贊成者佔多數，全案三讀通過。（國會頻道）

今天是立法院第11屆第4會期最後一次院會，民眾黨6席立委也即將卸任，藍白為此今日安排法案大清倉，包括住宅法、衛廣法、黨產條例等案被列入議程，3黨預計今日在立法院會上演表決大戰。

此次衛廣法修正條文包括，第一條、第二條、第五條、第十條、第十一條、第十五條、第十七條、第十八條、第十九條、第五十條。

其中第十一條現行條文規定，衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司之執照有效期間為「六年」；境外衛星廣播電視事業代理商之執照，其有效期間以代理契約書所載代理權期間為準，最長不得逾六年。不過，此次修法將執照有限期間改為「九年」；代理商之執照有效期間，最長也不得逾「九年」。

此外，第19條也修正，行政爭訟程序終結前或主管機關另為許可換照之處分前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。如原頻道已交由其他衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商使用，主管機關應召集相關業者協調適當之補救措施。

