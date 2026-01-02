藍白聯手通過譴責卓榮泰、吳釗燮 綠黨團批：想的依然是政治鬥爭

在野黨聯手通過譴責卓榮泰跟吳釗燮 綠黨團批：藍白依然想政治鬥爭。資料照

在藍白多數優勢之下，立院會表決通過民眾黨團所提，行政院長卓榮泰、國安會祕書長吳釗燮譴責案；民進黨書記長陳培瑜表示，新的一年，藍白想的依然是政治鬥爭，而不是福國利民。

民眾黨提案內容指出，卓榮泰自上任以來，多項施政作為引發爭議，不僅在國會改革議題上散布錯誤訊息，誤導社會大眾，更在能源政策、財政紀律與預算編列上屢遭質疑。提案中提到，卓榮泰在行政院會後對外宣稱「國會改革法案將使官員因質疑即入罪」，與立法院實際通過內容明顯不符，刻意誤導社會大眾，破壞憲政秩序。

廣告 廣告

卓榮泰內閣施政失序、違背憲政原則；吳釗燮則因國安體系失守、拒絕接受國會監督，已不適任現職，要求其負起政治責任。

提案內容並說明，在能源政策方面，面對再生能源發電占比未達政策目標，行政院長於立法院備詢時無法提出具體對策，卻仍持續推動缺乏配套的能源政策，導致台電財務惡化，卻以撥補預算掩蓋結構性問題，最終由全民承擔成本。

此外，提案內容指吳釗燮任內發生重大國安破口，機敏人員涉入共諜案，卻未即時負起政治責任。提案指出，吳釗燮不僅未依《國家安全會議組織法》接受立法院監督，反而多次拒絕列席備詢，嚴重損害國會監督權與民主制衡原則。

提案強調，國會作為民意機關，有責任在行政權失序時挺身而出，透過譴責案表達民意立場。院會並決議，要求行政院長卓榮泰正視施政失當所引發的政治與社會危機，並呼籲吳釗燮為國安疏失負起政治責任，以維護憲政體制正常運作。

今天院會依據黨團協商共識，廣泛討論時不發言，表決通過後也不發言。兩項譴責案今院會表決，分別以出席103人、55人贊成、48人反對；出席102人、54人贊成、48人反對，強勢通過。

陳培瑜指出，民進黨團譴責中共軍演的提案，卻遭到藍白封殺，連進入討論與表決的機會都沒有。藍白卻通過卓、吳譴責案，

她說，新的一年，藍白想的依然是政治鬥爭，而不是福國利民。115年度總預算連交付委員會審查都不願意，卻把心力都放在譴責卓榮泰、彈劾賴總統上面。行政院已經提出許多新措施，卻受限於總預算尚未審查，導致人民無法取得應有的福利。請藍白以民生為念，不要再進行無謂的政治鬥爭了！

【看原文連結】