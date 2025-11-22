藍白聯手通過「李四川條款」 蘇巧慧這樣看

▲蘇巧慧今（22）日直言，要讓國家穩定前進，不該因人設事、因地設事。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院會昨通過《地方制度法》第55條修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，被視為「李四川條款」。對此，民進黨立委蘇巧慧今（22）日直言，要讓國家穩定前進，不該因人設事、因地設事，這不是好的做法。

蘇巧慧上午出席樹林濟安宮「酧恩祈安 五朝圓醮」開幕典禮，會前接受媒體訪問。針對立院昨天通過「李四川條款」，蘇巧慧回應，作為立法委員，她在國會10年來，一直認為立法院通過的法案既然適用全國，就應該要長治久安、讓國家能夠穩定前進，不要因人設事、因地設事。

蘇巧慧提到，立法院昨通過的種種法案，像是藍委傅崐萁版的《財劃法》不但出錯，還把新北市財政狀況，從過去六都最低，現在變成全國人均最低，這就是一個非常惡劣的例子。

蘇巧慧進一步說，在地制法上，本來因為人口狀況而設置相關規定，現在台北市的人口變少，在符合規定的狀況下，也應有所調整，國民黨卻因人設事，再次地調整《地方制度法》的規定，這不是個好的做法。

針對《匯流新聞網》民調顯示，在一對一情況下，台北市副市長李四川支持度略高於蘇巧慧。蘇巧慧回應，現在選戰的對手都還沒有真正確定，各家的民調都會參考，她會更努力地去接觸更多人、讓更多人認識她，也會籌組年輕、創意、會做事的團隊，讓大家知道，蘇巧慧是在這場選戰中最有創意、新穎想法，並且會做事、有效率的最好候選人。

至於李四川稱「執政不是靠穿著漂亮，重要的是政績」，蘇巧慧回應，完全認同李四川的說法，作為首長候選人，就是應該要拿出政績，所以她拿10年來在地方建設、在國會表現的成績，來爭取市民的認同，至於穿著打扮，她一向以合宜、得體為宜，只要穿著適合該場合、活動，都會是漂漂亮亮。

