藍白聯手通過「李四川條款」 蘇巧慧這樣看
[NOWnews今日新聞] 立法院會昨通過《地方制度法》第55條修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，被視為「李四川條款」。對此，民進黨立委蘇巧慧今（22）日直言，要讓國家穩定前進，不該因人設事、因地設事，這不是好的做法。
蘇巧慧上午出席樹林濟安宮「酧恩祈安 五朝圓醮」開幕典禮，會前接受媒體訪問。針對立院昨天通過「李四川條款」，蘇巧慧回應，作為立法委員，她在國會10年來，一直認為立法院通過的法案既然適用全國，就應該要長治久安、讓國家能夠穩定前進，不要因人設事、因地設事。
蘇巧慧提到，立法院昨通過的種種法案，像是藍委傅崐萁版的《財劃法》不但出錯，還把新北市財政狀況，從過去六都最低，現在變成全國人均最低，這就是一個非常惡劣的例子。
蘇巧慧進一步說，在地制法上，本來因為人口狀況而設置相關規定，現在台北市的人口變少，在符合規定的狀況下，也應有所調整，國民黨卻因人設事，再次地調整《地方制度法》的規定，這不是個好的做法。
針對《匯流新聞網》民調顯示，在一對一情況下，台北市副市長李四川支持度略高於蘇巧慧。蘇巧慧回應，現在選戰的對手都還沒有真正確定，各家的民調都會參考，她會更努力地去接觸更多人、讓更多人認識她，也會籌組年輕、創意、會做事的團隊，讓大家知道，蘇巧慧是在這場選戰中最有創意、新穎想法，並且會做事、有效率的最好候選人。
至於李四川稱「執政不是靠穿著漂亮，重要的是政績」，蘇巧慧回應，完全認同李四川的說法，作為首長候選人，就是應該要拿出政績，所以她拿10年來在地方建設、在國會表現的成績，來爭取市民的認同，至於穿著打扮，她一向以合宜、得體為宜，只要穿著適合該場合、活動，都會是漂漂亮亮。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
賴清德吃壽司掀「午餐外交」炫風！名醫曝高明之處：沒提中國
不畏中國通緝！沈伯洋再赴荷蘭演講 民進黨曝這目的
嗨喊「周子瑜回來表演了！」 賴清德：演唱會受歡迎代表經濟進步
其他人也在看
藍白聯手通過「李四川條款」 蘇巧慧：因人設事不是好作法
立法院21日三讀通過《地方制度法》，明訂直轄市政府一律設置副市長3人、縣市政府置副縣市長2人，刪除原本的人口限制，被稱為「李四川條款」。對此，民進黨立委蘇巧慧今（22）日受訪直言，立法院通過的法案繼然適用全國，就不應因人或因地設事，國民黨因人設事調整《地制法》規定，不是個好的做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新北市樹林區濟安宮公益捐贈消防車 (圖)
新北市樹林區濟安宮「酬恩祈安五朝圓醮」總醮壇點燈典禮22日舉行，並捐贈消防車、救護車給救災使用，消防局長陳崇岳（前右3穿白衣者）也出席典禮接受捐贈。中央社 ・ 23 小時前
李四川選新北來勢洶洶？黃國昌這樣說
[NOWnews今日新聞]立法院昨日三讀通過《地方制度法》部分修正條文，其中刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄市皆設3位副市長，因照舊法規定，北市副市長李四川若將來轉戰新北市長，台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
立法院通過「李四川條款」 綠委批國民黨「因人設事」
立法院會21日三讀通過《地方制度法》，只要是直轄市，固定配3位副市長，不受人口數限制，被外界稱為「李四川條款」。將參選新北市長選舉的民進黨立委蘇巧慧今（22）日對此表示，《地方制度法》本來因為人口狀況而設有規定，現在台北市的人口變少了，符合規定的狀況下，也應該作調整，但國民黨卻因人設事，再次調整地制法的規定，這並不是好的做法。中時新聞網 ・ 1 天前
「地制法」修正蘇巧慧批因人設事 李四川笑回修正不是壞事
立法院昨三讀通過地方制度法部分條文修正，放寬直轄市副市長人數限制，被外界稱為「李四川條款」，將代表綠營參選新北市長的立委蘇巧慧，今天（22）批評，這是因人設事、因地設事，不是好的做法。台北市長副市長李中廣新聞網 ・ 20 小時前
地方民代1/3任一性別保障 婦團肯定地制法改革
（中央社記者吳欣紜台北22日電）立法院三讀修正通過地方制度法部分條文，現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。婦團今天聯合聲明表示，此為重要改革，期待持續朝向50:50的性別均勢前進。中央社 ・ 18 小時前
新北市長選戰一對一？蘇巧慧：「李四川很強」但我年輕有創意會做事
民進黨將於下週三（11/26）正式提名立委蘇巧慧參選2026年新北市長。蘇巧慧今（11/21）日受訪時表示，她會以「一對一」的心態準備登場，面對可能的藍營強敵、台北市副市長李四川，她直言「當然強」，但強調自己具備年輕、創意與務實做事的優勢，將以更新穎的觀念和方法爭取選民認同。太報 ・ 1 天前
地制法修正案通過！雲林副縣長可增1名 張麗善：已有口袋人選
立法院院會昨（21日）三讀通過《地方制度法》修正案，雲林縣將可增加1名副縣長、1名副秘書長。雲林縣長張麗善今 （22日）指出，縣內人才濟濟，她已有口袋人選，將會審慎評估，找出最能為雲林縣付出奉獻付出的好人才擔任。鏡新聞 ・ 20 小時前
蘇巧慧自認擁「年輕、創意、會做事」3優勢 李四川回應曝
2026新北市長選戰引發各界關注，相較藍營人選未定，民進黨確定徵召立委蘇巧慧，她今（21日）受訪說，藍營潛在人選、台北市副市長李四川當然強，但她的優勢在於「年輕、創意、會做事」。李四川今回應，執政並不是穿著漂亮，應該是施政政績，才是最好的表現。自由時報 ・ 1 天前
試辦四年的新制14天教召變這樣 光步槍射擊量就比首年「多3倍」
國防部新制教召自2022年試辦首年便備受關注，從訓期延長至14天且不休假，到逐年精進課程、教練內容，也讓新制教召不枉外界所賦予它的「最硬教召」名號；隨著今年召訓來到尾聲，有近期剛完成新制教召的召員透露，他在兩周裡除接受戰傷救護、限制空間作戰等課程，步槍射擊更打了近150發子彈，比首年規劃足足多出三倍自由時報 ・ 1 天前
李四川條款三讀 內政部：增加地方人事支出 排擠業務預算
立法院今（21）日三讀通過被稱為「李四川條款」的「地方制度法」部分條文修正案，內政部表示，在各界未形成共識下，本次修正第55條、第56條及第57條，直轄市副市長將增加3人、副秘書長增加3人；縣（市）副縣（市）長增加16人、副秘書長增加16人；鄉（鎮、市）公所主任秘書增加34人，合計全國每年將增加約1億8千萬元之人事費用支出，將增加地方負擔，排擠地方業務推動預算。中時新聞網 ・ 1 天前
教育部預告校事會議修法 部長：廢匿名檢舉
[NOWnews今日新聞]教師團體不斷呼籲政府正視校事會議造成「校園濫訴」問題，教育部長鄭英耀日前承諾年底前將完成修法，而教育部昨（21）日正式預告修正相關辦法。鄭英耀表示，預計年底前公告修法，調整包...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蘇巧慧出席樹林濟安宮五朝圓醮（1） (圖)
民進黨立委蘇巧慧（前左3，白衣者）22日出席樹林濟安宮五朝圓醮開幕典禮，活動前接受媒體聯訪。中央社 ・ 1 天前
白北市缺母雞 黃國昌對四席議員連任有信心
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民眾黨與民進黨要派誰挑戰台北市長蔣萬安仍未確定，民眾黨主席黃國昌今（22）日被問到如果不推出派出市長候選人是否擔心議員席次不增反減，黃國昌表示，對民眾黨4位...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
立院三讀 直轄市設3名副市長 明年元旦上路
立法院會今天(21日)三讀修正通過地方制度法部分條文，刪除直轄市副市長、縣(市)副縣(市)長人數的人口門檻限制，未來直轄市均設3名副市長、縣(市)均設2名副縣(市)長，自2026年1月1日起施行。 現行地方制度法規定直轄市政府置副市長2人，若人口達250萬人以上，得增設副市長1人；縣(市)政府置副縣(市)長1人，若人口達125萬人以上，得增置副縣(市)長1人。 外傳台北市副市長李四川有意投入新北市長選舉，根據內政部戶政司資料顯示，台北市人口截至今年7月有245萬多人，若按現行地方制度法規定，一旦李四川請辭，台北市僅剩2位副市長且不得增設。 國民黨團日前提案刪除攸關直轄市副市長、縣(市)副縣(市)長人數的人口門檻限制，該修正草案在藍、白立委挾人數優勢下，於21日立法院會完成三讀。 修法後，直轄市副市長人數由現行2人增為3人，縣(市)副縣(市)長由現行1人增為2人，自2026年1月1日起施行。 另外，三讀條文也明定直轄市長、縣市長、鄉鎮市長依公職選罷法規定停職期間，不得發給薪給，在其依選罷法規定復職後，或在其任期屆滿後，經法院判決無罪確定或因犯罪嫌疑不足經檢察官不起訴處分確定者，予以補發。中央廣播電台 ・ 1 天前
不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人
即時中心／高睿鴻報導為積極備戰明（2026）年新北市長選舉，民進黨立委蘇巧慧近日勤跑基層，今（22）天則前往樹林濟安宮，參加「酧恩祈安 五朝圓醮」活動。受訪時，她也不忘繼續對國民黨近期通過的法案火力全開，首先砲轟《財政收支劃分法》修法，直指藍委傅崐萁提出的版本，當中不但有錯、且還將新北的財政狀況，從過去「6都最低」進一步弱化至「全國人均最低」；反觀人口減少的台北市，分配的資源竟還不減反增。民視 ・ 1 天前
毒駕上路栽了！竹市男遇臨檢唾篩呈卡西酮類陽性 罰款吊扣駕照
毒駕上路栽了！新竹市1名蔡姓男子20日晚間吸毒開車上路後遇警方臨檢，因身上散發濃濃的毒品味道，經警方使用毒品唾液快篩檢測，結果男子毒品唾液快篩呈卡西酮類陽性，除被警方當場禁止駕駛，移置保管車輛更罰3萬元到12萬元及吊扣駕照。新竹市警察局表示，近來新興毒品「喪屍菸彈」流竄市面，造成毒駕風險升高，且引起自由時報 ・ 1 天前
讓世界看見台灣！范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟 演說主題曝
即時中心／高睿鴻報導讓世界看見台灣！民進黨立委范雲、沈伯洋等人，近日受邀出席國際自由聯盟（Liberal International，LI），代表綠營參與第209屆執行委員會；同時，亦參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇。綠營國際部說明，「國際自由聯盟」為全球支持自由主義的政黨結合之國際政治組織，民進黨為重要參與政黨之一、並會固定每年派員參與盛事；今年則是由范雲、沈伯洋代表出席。民視 ・ 1 天前
45年升值千倍！芙烈達・卡羅自畫像《夢（床）》以17億元成交 投報率驚人
45年升值1,000倍！墨西哥畫家芙烈達・卡羅（Frida Kahlo）自畫像《夢（床）》（El sueño (La cama)），20日在紐約蘇富比以5,500萬美元成交，約合新台幣17.24億元，成為女性藝術家史上最貴作品。不僅如此，此作上一次現身拍場是在1980年，由現藏家以51,000美元投得，意味在45年間升值高達逾1,000倍。中時財經即時 ・ 1 天前
藍白推「李四川條款」闖關成功 蘇巧慧批：因人設事非常惡劣
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院日前三讀通過《地方制度法》部分條文，其中刪除直轄市、縣市副首長人數的人口門檻縣市，遭外界批評為「李四川條款」...FTNN新聞網 ・ 1 天前