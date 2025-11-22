藍白聯手通過「李四川條款」 蘇巧慧：因人設事不是好作法

記者劉秀敏／台北報導

立法院21日三讀通過《地方制度法》，明訂直轄市政府一律設置副市長3人、縣市政府置副縣市長2人，刪除原本的人口限制，被稱為「李四川條款」。對此，民進黨立委蘇巧慧今（22）日受訪直言，立法院通過的法案繼然適用全國，就不應因人或因地設事，國民黨因人設事調整《地制法》規定，不是個好的做法。至於近日民調顯示李四川的支持率略高於她，蘇巧慧則回應，現在選戰的對手都還沒有確定，各家的民調都會參考，她會更努力地去接觸更多人，也會籌組年輕、創意、會做事的團隊，讓大家知道她是最好的候選人。

蘇巧慧今日出席樹林濟安宮「酧恩祈安 五朝圓醮」開幕典禮，媒體關注立法院通過地制法「李四川條款」，蘇巧慧表示，作為立法委員，她在國會10年來，一直認為立法院通過的法案既然適用全國，就應該是能長治久安、讓國家能夠穩定的，不要因人設事、因地設事。大家可以看到，立法院通過的種種法案，像是傅崐萁版的《財劃法》不僅出錯，而且把新北市從過去六都最低，現在變成全國人均最低，這就是一個非常惡劣的例子。

針對地制法的部分，蘇巧慧說，本來因為人口狀況而設置相關規定，現在台北市的人口變少了，在符合規定的狀況下也應該有所調整，國民黨卻因人設事，再次地調整了《地方制度法》的規定，這不是個好的做法。

近日《匯流新聞網》民調顯示，在一對一情況下，李四川支持度略高於蘇巧慧。蘇巧慧回應，現在選戰的對手都還沒有真正確定，各家的民調都會參考，但是她會更努力地去接觸更多人、讓更多人認識她，也會籌組年輕、創意、會做事的團隊，讓大家知道，蘇巧慧是在這場選戰中最有創意、新穎想法，並且會做事、有效率的最好候選人。

至於李四川稱「執政不是靠穿著漂亮，重要的是政績」，蘇巧慧也說，完全認同李四川的說法，做一個首長候選人，就是應該要拿出政績，「所以我就是用自己10年來在地方建設的成績、在國會表現的成績，來爭取市民的認同」。至於穿著打扮，她一向以合宜、得體為宜，只要穿著適合該場合、活動，都會是漂漂亮亮。

由於現行《地制法》55條規定，直轄市人口超過250萬才能增設第三位副市長，而台北市目前人口不足250萬，若副市長李四川請辭參選新北市長，台北市將剩下兩位副市長且不得增設。因此，藍白聯手通過《地制法》修法，刪除原本的人口規定，也被視為是「李四川條款」。

