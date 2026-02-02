藍白聯手通過3大法案 民進黨團支持府院不副署

立法院第11屆第4會期上週五結束前，藍、白營聯手通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》與《立法院組織法》三項法案後，府院評估救濟途徑時，傳出納入「不副署」的可能性，民進黨團第5會期書記長、立委陳培瑜今（2）日表達支持立場，強調這些法案都是抽出逕付二讀處理，討論時間過少，呼籲在野黨團新會期的「爭議法案」應到此為止。

陳培瑜。(圖/中天新聞)

立院第11屆第5會期今天起開始立委報到。陳培瑜受訪時表示，行政院若針對這3項法案提出不副署，民進黨團目前是支持的，因為確實討論時間過少，且都是抽出逕付二讀，所以民進黨團絕對支持行政院的做法。她也呼籲在野黨團，新會期不要再只有提「爭議法案」，今天是報到第一天，就像過年時大家要說好話，希望在野黨團不要再只是推出有利國民黨或民眾黨的單獨、有爭議法案。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪時則表示，相信府院黨、黨團最近都會研判這三大「惡法」對國家法治造成的衝擊，在憲法賦予的合法、合憲救濟手段，包括聲請釋憲、不副署，行政部門都不會放棄，都可以綜合評估。她指出，這是上週表決通過的，相關議案也還沒送達行政院，還在立法院，所以再給行政部門一點時間研析、評估，用合憲、合法的手段來制止「惡法」的生效，行政部門會做出最好的決定。

吳思瑤。(圖/中天新聞)

媒體追問，若政院對3個「爭議法案」提出不副署，是否會使朝野關係更糟，陳培瑜指出，解鈴還須繫鈴人，所有「爭議法案」的繫鈴人就是藍、白黨團，請藍、白就此停住、好好想一想，在地方大選這一年，藍、白到底可以為台灣人繼續推出什麼。她提醒，藍、白有多位立委要角逐地方縣市首長，包括柯志恩、謝衣鳯，並質疑謝衣鳯，當弟弟謝典林在開箱豪宅影片時，身為彰化縣長候選人的她怎麼看。

針對政府總預算、1.25兆國防特別條例，陳培瑜則表示，遺憾上週五只有把民眾黨版送交委員會，她認為非常噁心。她批評，先不談黃國昌版本、條例、內容怎麼來，也不談有沒有相關專業，大家只看到黃國昌在擔任立委期間，不斷自肥、創造自己的政治舞台、堆高自己的政治聲量，把政院版丟包在程序委員會。

陳培瑜認為，如果真的像柯文哲說的要喬，大家來喬，那就請民眾黨團拿出誠意，在程序委員會讓國防預算、總預算可以付委，為時不晚，亡羊補牢還有機會。

