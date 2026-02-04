藍白聯手阻國防預算！吳崢籲在野快審預算「恐衝擊AI發展」

即時中心／廖予瑄報導



民進黨今（4）日召開第21屆第17次中執會，發言人吳崢會後轉述主席賴清德致詞表示，在藍白聯手之下，立法院遲遲無法在會期結束前，付委審查「中央政府總預算案」及「國防特別預算條例」，強行通過多項具爭議性的法案。他痛批在野黨，若持續阻擋國內外廣泛支持的政院版「國防特別條例」草案，勢必延誤國防戰力的提升，因此也呼籲朝野各黨，儘速完成審議。

吳崢指出，立院已結束第11屆第四會期，「我要感謝民進黨團積極協助行政院，推動『韌性特別預算』與『災後重建特別預算』」，此外，他也說，由於立院完成立法，才能讓政府能夠及時回應國家韌性與災後重建的迫切需求。

「然而，令人遺憾的是，本會期在藍白聯手下，非但攸關國家整體發展的『中央政府總預算案』，及強化國軍作戰能力的『國防特別預算條例』草案，未能付委審查」；他直言，藍白該審的不審，卻強行通過多項具爭議性的法案，「通過《衛星廣播電視法》的修法，為執照遭撤銷的中天新聞台復活大開後門；通過修改《不當黨產條例》，讓國民黨取回過去不當侵吞的國家財產；以及通過《立法院組織法》修正案，為立委貪污助理費除罪化。」

最後，吳崢也重申，若今（2026）年度的政府總預算案遲遲未審議通過，不僅將對民生經濟產生衝擊，「更可能使台灣在AI人工智慧浪潮與全球競爭中，錯失關鍵發展時機。」





原文出處：快新聞／藍白聯手阻國防預算！吳崢籲在野快審預算「恐衝擊AI發展關鍵機會」

