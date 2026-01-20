藍白聯手阻擋！國防特別條例仍無法付委 民眾黨團未自提版本

立法院程序委員會召開會議。陳祖傑攝



立法院程序委員會今（1/20）天召開會議討論本週五院會議程，民進黨團提案報告事項增列1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，但藍白以人數優勢通過將本次議程草案提報院會處理，綠委研判，國防特別條例在星期五很大機率被藍白擋下。

另外，民眾黨團總召黃國昌上週結束訪美行程後提到，會自提國防特別條例草案，不過在今天程序委員會中未出現相關內容，由於黃國昌2月1日將卸任，下週將會是他最後一次機會提出草案。

廣告 廣告

程序委員會今天召開會議討論本週五院會議程，民進黨團提案報告事項增列1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」、政院版《財政收支劃分法》修正草案、《兩岸人民條例》修正草案等，不過藍白以人數優勢通過將本次議程草案提報院會處理，綠委研判，國防特別條例在星期五很大機率被藍白擋下。

值得注意的是，黃國昌上週結束訪美行程後提到，會自提國防特別條例草案，不過在今天程序委員會中未出現相關內容，由於立法院本會期即將結束，下週將召開最後一次程序委員會，而黃國昌2月1日將卸任，因此下週會是他最後一次機會提出國防特別條例草案。

另外，民眾黨前主席柯文哲在競選總統時提出「兩年條款」，現任8名立委除了劉書彬、陳昭姿外，包括黃國昌、黃珊珊等6人將於2月1日辭職，相關辭職書已送交立法院人事處，並列入週五院會議程草案，不過本次議程草案提報院會處理，因此預計星期五才會定案。

更多太報報導

AIT重申「支持1.25兆國防特別預算」 黃國昌不認被打臉：立委就是要反映民眾心聲

曝美方樂見兩岸對話 陳智菡：確實有提到中共攻台時間表

黃國昌返台欲言又止 她揭唯一重點：對1.25兆國防預算付委「開綠燈了」