藍白聯手阻轉型正義！黨產條例排除救國團逕付二讀 黨產會發聲了

即時中心／潘柏廷報導

轉型正義是台灣民主鞏固的基石，而清除救國團等機構擁有的不義黨產亦是重要工程；豈料，國民黨立委游顥等人提出的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》部分條文修正，意圖將救國團排除條例適用範圍外，而藍白立委今（2）日更在立法院聯手將其逕付二讀。對此，黨產會也發聲了！





黨產會表示，就關於今晨立法院國民、民眾兩黨委員合力通過由游顥領銜提案修訂《黨產條例》部分條文，逕付二讀，意圖將救國團排除於《黨產條例》適用範圍之外一事，對此表達深切遺憾。

接著，黨產會說明，自2016年立法院通過《黨產條例》，依法成立黨產會並由本會依法調查救國團以來，已歷9年餘。救國團對於黨產會認定其曾為國民黨附隨組織以及將其不當取得財產收歸國有之兩項處分，均提起訴訟，相關案件刻正由台北高等行政法院與最高行政法院審理中。

黨產會指出，特別值得一提的是，儘管名義上救國團曾經隸屬於國防部，然北高行依舊於2024年8月1日作成的107年度訴字第1227號判決中，認定救國團曾為國民黨之附隨組織無誤。



其次，黨產會也說，假設救國團如其所宣稱一般，「曾隸屬於國家機關即不可能為任何組織之附隨組織」，試問，在救國團脫離國防部之隸屬關係後，為何不曾歸還國家賦予該團執行任務之剩餘財產？更且，在歷經數年的調查過程與訴訟中，救國團始終未曾針對黨產會依據政府、國民黨相關檔案、史料所做，認定國民黨以其執政之優勢，為救國團不當自國家取得財產部分，做出合理之反駁。



最後，黨產會強調，歷經數年的調查與訴訟期間，不斷發現救國團參與各種黨國威權時期的校園監控活動之證據。證據顯示，救國團協調軍訓教官，對大專校園師生、社團進行長期的監控，救國團對於此類活動，歷年來皆以年代久遠查無資料等說詞迴避責任。

