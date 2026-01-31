藍白聯手黨產條例通過！救國團「復活了」 周軒嘆：一夕回到改革前

政治中心／黃韻璇報導

立法院昨（30）日通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》等修法，但總預算卻一字未審，是史上預算會期中首例。其中國民黨立委游顥等人提出的黨產條例第四條修法，被質疑是替救國團、婦聯會等曾屬於黨國的團體解套，政治工作者周軒就嘆「一夕回到改革前」。

根據修法內容，本法第四條對「附隨組織」的定義原為「獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構」。修法後新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」。

黨產條例修法通過，藍營成功解套救國團等組織。（圖／資料照）

該法先前引起民進黨團、經民連等多個公民團體反對，直指這項修法為救國團、婦聯會解套，若修法通過恐導致相關團體的不當黨產無法取回。此外救國團取得之土地、房產、劍潭青年活動中心等恐無法收回。

政治工作者周軒就在臉書PO文表示，從此救國團不被認定為「政黨附隨組織」。那些本來被救國團拿走的，現在正在慢慢收回的國家財產，又要還給救國團了。他怒轟，提案的國民黨立委游顥在台上說救國團是「公益組織」，民眾黨張啟楷在台上說以前救國團辦了多少活動，帶給多少人快樂回憶。

周軒直言，「我頓時間覺得好錯亂，拿國家的財產做公益，真的是公益團體嗎？用國家的利益製造快樂回憶，這很正當嗎？」他大嘆，過去8年宛若過眼雲煙，在第十一屆第4會期的最後一天，一夕回到改革前。

