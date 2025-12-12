藍白聯手！不在籍投票法草案逕付二讀 綠營憂「為境外勢力開後門」

「不在籍投票法草案」最終以贊成60票、反對50票的結果通過，跳過委員會實質審查程序，全案順利交付協商。（鏡報李智為）

立法院今（12日）處理備受爭議的「不在籍投票法草案」，在國民黨與民眾黨的人數優勢下，民眾黨團提案將此案從內政委員會抽出，並提議逕付二讀，最終以贊成60票、反對50票的結果通過，跳過委員會實質審查程序，全案順利交付協商。

民眾黨團自上個會期起就將《不在籍投票法》列為優先法案。其立法緣由是基於《憲法》保障人民的選舉權等參政權，希望解決部分國民因在外地就學或移地工作等因素，無法返回戶籍地投票的困境，認為制定不在籍投票實屬當務之急。

廣告 廣告

民眾黨團提出的草案明定，不在籍投票採用「移轉投票」或「指定場所投票」2種方式，適用對象涵蓋所有設籍於中華民國自由地區、具投票權者，適用範圍包含總統、副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公民投票。

然而，民進黨團對此表達強烈反對，認為此法案有中國介選滲透疑慮，不斷高喊「不在籍投票為境外勢力開後門」。民進黨團批評，藍白強行推動將導致選務複雜度大增，未來單一投開票所恐須準備多達70種至上百種選票，憂心此舉將削弱選舉公正性，降低民眾對選舉的信任感。

儘管民進黨團表達反對，但在藍白聯手的票數優勢下，立法院長韓國瑜裁示民眾黨團提議照案通過，「不在籍投票法草案」逕付二讀並交付協商。這意味著該法案跳過了原訂的內政委員會初審階段，預計將由民眾黨召集協商，在本會期結束前力拚闖關。

民進黨團此前主張，不在籍投票茲事體大，應增加選務的複雜度，應好好審議，勿倉促立法，建議可先由公投先行試辦。不過，在今日的表決結果下，藍白仍成功推動此案，讓不在籍投票的法制化進程再度向前邁進。

更多鏡週刊報導

中國紀律學校黑幕／鐵絲網後的煉獄：揭祕中國素質學校亂象與少女寶寶的夢魘

中國紀律學校煉獄／天價學費斂財！跨性別學生挨揍聽力受損 慘遭狼教官性侵

防春節傳播風險！新冠疫苗擴大全民接種 限時2個月「明年元旦上路」